Alarma por un incendio en la zona de Plaza Paso

En medio de la jornada gris y lluviosa, una secuencia de tensión se vivió ayer a la tarde en un edificio ubicado sobre la avenida 44, entre las calles 14 y 15, La Plata, a raíz del incendio de un ascensor que obligó a evacuar de manera preventiva a los residentes.
El episodio generó alarma entre los vecinos y demandó un importante operativo de emergencia. Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se originó en un ascensor del edificio, que se incendió de manera íntegra en el piso 8.
Las llamas y el humo se propagaron rápidamente por el sector, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.
En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, personal de la Dirección de Riesgos Especiales, efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que permaneció en prevención ante la posibilidad de personas afectadas por inhalación de humo.
“Se prendió fuego todo”, dijo un vecino de la zona que se comunicó con este medio. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas como consecuencia del incendio.
Sin embargo, el ascensor sufrió daños totales y quedó completamente destruido, según confirmaron las autoridades que intervinieron en el operativo. Hasta el cierre de esta edición, las causas del incendio no fueron determinadas.
Las fuentes indicaron que las pericias buscarán establecer si el siniestro se originó a raíz de una falla eléctrica o de un problema en el ascensor.
