Tras las lluvias vuelve el calorcito

La jornada de ayer culminó inestable tras el cielo totalmente cubierto de nubes y la lluvia que cubrieron gran parte del día. Si bien varió la intensidad de las precipitaciones en la Región, el agua complicó algunos planes de los vecinos.

Tras la alerta amarilla que rigió ayer, para hoy se espera una mejoría en el pronóstico, con 13 grados de mínima y 29 de máxima. Conforme el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la Ciudad se espera un cielo algo a parcialmente nublado. Es por esto que algunos eventos (ver pág. 18) fueron reprogramados para esta jornada de domingo.

En el caso de mañana, de a poco se notará la vuelta del calor veraniego, ya que se esperará que el termómetro oscile entre 16°C y 32°C con cielo algo a parcial nublado.

Para pasado mañana se verá una estrechez en el rango térmico con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados con cielo algo a parcial nublado.