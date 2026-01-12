Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Por el Mercosur

Concesiones de la Unión Europea a sus agricultores

Adrien de Calan

12 de Enero de 2026 | 01:34
Edición impresa

La Unión Europea ha hecho una serie de concesiones a sus agricultores, con el objetivo de obtener el apoyo necesario para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur. Sin embargo, ninguna medida ha logrado calmar la indignación por el pacto.

Garantías para los productos sensibles: los agricultores y ganaderos europeos están preocupados por la futura reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La Comisión Europea, presionada por Francia e Italia, anunció en septiembre pasado una serie de garantías que está dispuesta a otorgar a sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

Otro de los asuntos más controvertidos, los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una “competencia desleal”. Ante estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a legislar sobre los residuos de pesticidas y anunció la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Esta decisión se tomó en respuesta a una prohibición decretada por el gobierno francés, que suspendió las importaciones a su territorio de productos tratados con un total de cinco fungicidas o herbicidas, entre ellos esas tres sustancias.

La UE también prometió reforzar sus controles para asegurarse de que las importaciones agrícolas respeten las normas europeas.

Mientras, Bruselas también cedió en otro asunto: el presupuesto de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, de 2028 a 2034. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares) a partir de 2028, cuando se supone que solo hubiesen estado disponibles más adelante, en una revisión a medio plazo de la PAC.

Hasta ahora, la UE proponía un mínimo de 300.000 millones de euros (poco menos de 350.000 millones de dólares) en apoyo a ingresos para agricultores entre 2028 y 2034, contra un nivel de 387.000 millones de euros (alrededor de 450.000 millones de dólares) en el período previo.

Otro de los asuntos que más indigna al campo es el costo de los fertilizantes. Los productores de cereales, sobre todo, piden retirar los fertilizantes del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que busca nivelar la competencia entre los productores de la UE y de terceros países, y que entrará en vigor este año.

Mientras tanto, la Comisión anunció una reducción de ciertos aranceles sobre la urea y el amoníaco, para limitar los precios de los fertilizantes nitrogenados.

AFP

 

