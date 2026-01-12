Conmoción: murió una nena de 10 años por hantavirus en La Plata

En las últimas horas se dio a conocer oficialmente la muerte de una nena de 10 años por hantavirus en la provincia de Buenos Aires y ya son 4 las víctimas fatales en los que va del año 2026.

De acuerdo a lo que se supo de fuentes oficiales, la menor se llamaba Mía Rodríguez, y su fallecimiento ocurrió el pasado 8 de enero, siendo confirmado a partir de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en articulación con las autoridades sanitarias provinciales.

"El lunes por la noche (el 5 de enero) una pediatra vio a Mía en una consulta que fue por un síndrome febril. Se manejó según los protocolos: lo primero que se hace es bajar la fiebre con ibuprofeno y dar pautas de alarma", contó el doctor Fernando Griszka, secretario de salud municipal, en una entrevista radial en General Belgrano. Contó que en el examen clínico no se detectaron señales de alarma y que la indicación fue volver si tenía algún signo de empeoramiento.

La paciente volvió a la guardia del Hospital Municipal el miércoles con nuevos síntomas y se le hizo un laboratorio de rutina y una radiografía de tórax. Allí se detectó que tenía las plaquetas bajas y fue derivada al Hospital de Niños de La Plata, donde el jueves 8 de enero se descompensó y falleció.

Así fue como el municipio de la localidad bonaerense de General Belgrano, de donde era oriunda, expresó: “Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, vecina del paraje Chas, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad“.

“No hay palabras suficientes frene a una tragedia de esta magnitud: hoy nuestro pensamiento y nuestro abrazo están puestos, con respeto y cercanía, en su familia y seres queridos”, agregaron.

Por otro lado, detallaron que desde el primer momento el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes”.

Explicaron que se llevaron a cabo “tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sitios correspondientes, de acuerdo a las indicaciones técnicas y sanitarias establecidas”, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención.

“En este marco, se solicita la colaboración de la comunidad manteniendo limpios los espacios domiciliarios y evitando condiciones que favorezcan la presencia de roedores”, concluyó el comunicado.

También se aclaró que la enfermedad no se transmite en contacto social, sino que se contagia principalmente por inhalación de partículas presentes en el ambiente provenientes de roedores que se encuentren infectados.