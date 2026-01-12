Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
Fotos| Incendio de pastizales y enorme columna de humo en la Región
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida
Unidos de Olmos, a paso a hacer historia: está en semifinales del Federal Amateur
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robarruedas"
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Barcelona se impuso ante Real Madrid en un partidazo y se coronó campeón de la Supercopa de España
VIDEO.- La "batalla del verano": chureros vs vendedores de licuados se trenzaron de las piñas en la Costa Atlántica
Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según trascendió, la separación fue de común acuerdo y la tomaron antes de las fiestas, aunque celebraron en familia
En una noticia que sacudió al ámbito político y social, trascendió ayer la separación del expresidente, Mauricio Macri (66) y la empresaria Juliana Awada (51). La decisión, que puso fin a 15 años de matrimonio, fue de común acuerdo y se concretó antes de las fiestas de fin de año, celebraciones que pasaron juntos en familia, según contaron desde el entorno del exmandatario.
De hecho, Macri aún conserva en su perfil de Instagram (ver foto) una publicación del 24 de diciembre de 2025 en la que se lo ve sonriente junto a Awada, Antonia (la hija que tienen en común) y Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria, fruto de su relación con Bruno Barbier.
“Feliz Nochebuena y feliz Navidad”, escribió el fundador del PRO al pie de esa postal tomada en el refugio patagónico de la familia en Cumelén Country Club, a orillas del lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura.
La última foto de Awada junto a Macri en Instagram también tiene ecos navideños, pero data del 24 de diciembre de 2024. En tanto que este fin de semana compartió en historias varios retratos de sus vacaciones famliliares en la Patagonia, pero sin su ahora expareja. “Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa”, escribió la exprimera dama anoche en su cuenta de Instagram.
“Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, completó Jualiana. La publicación, que sin embargo no hizo mención a la ruptura de su matrimonio, llegó horas después de que se difundiera la noticia.
Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El flechazo ocurrió en septiembre de 2009, en el selecto gimnasio Ocampo Wellness Club, de Barrio Parque, según relata el libro “Juliana. Secretos, amores y poder de la dueña de Mauricio Macri”, del periodista Franco Lindner.
LE PUEDE INTERESAR
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Cuando se conocieron ella tenía 35 años y él, 50. Una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil sirvieron para consolidar la relación que se afianzó con el correr de los meses.
La exprimera dama habló del “cierre de una etapa”, en un posteo anoche en las redes sociales
Así fue que consensuaron convivir juntos y, poco más de un año después, formalizaron casándose por civil, el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia que incluyó la presencia de familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte.
Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi fueron los testigos de Macri, mientras que Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence fueron las de Awada.
El festejo continuó días después con una celebración en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de un familiar de Macri. Allí compartieron un almuerzo y una fiesta que se extendió hasta la madrugada.
Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana ya tenía a Valentina, hija de su relación con el millonario belga Bruno Babier.
Todo un emblema del poder en la Argentina, la pareja supo mostrarse unida en cada evento público o privado que demandara la presencia de Macri tanto antes como después de la Presidencia. Incluso, en reiteradas entrevistas él destacó el rol de ella en su vida.
Por ejemplo, durante una entrevista con Juana Viale en el programa La Noche de Mirtha, en 2021, reveló el apodo que utilizaba para referirse a ella: la hechicera. “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a (la Quinta de) Olivos, yo me olvidaba (del trabajo). Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, admitió entonces el expresidente.
Por su parte, en un reportaje con Vogue España de 2016 Awada fue clara al definir su rol junto al entonces presidente y recordó el consejo que en su momento recibió de la exprimera dama estadounidense, Michelle Obama: “Me dijo que no me olvidara nunca de que nosotras somos el sostén emocional de nuestros maridos y nuestros hijos, y que en tanto y en cuanto nosotras estemos bien, nuestros hijos van a poder vivir esta experiencia con la mayor naturalidad posible”.
Antes de la ruptura que trascendió ahora, las versiones sobre una crisis en el matrimonio habían sonado con fuerza entre fines de 2024 y principios de 2025, alimentadas especialmente por viajes y apariciones públicas realizadas por separado. Algo que en su momento la propia Awada fue consultada y lo negó.
La confirmada separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en el país, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el posterior regreso a la actividad política opositora de Macri.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí