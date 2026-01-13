Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja

El pan lactal sigue siendo uno de los productos más caros de la canasta alimentaria y, a diferencia de otros alimentos, en los últimos dos años no registró la disminución de su precio. Un reciente relevamiento nacional lo ubicó como el pan de molde más caro con respecto a otros países de la región. En ese contexto, EL DIA consultó a comerciantes locales, donde aseguraron que el consumo aparece limitado y claramente segmentado.

Según datos del sector, en el país apenas el 20% del consumo total de pan corresponde al pan lactal, mientras que el resto sigue siendo pan de panadería. En las góndolas, además, el producto está dominado por grandes marcas, con precios que se mantienen elevados pese a la desaceleración inflacionaria de otros alimentos.

En el comercio de cercanía, el panorama es aún más restrictivo. “Para el comercio chico de barrio, marcas como Bimbo son casi un producto imposible”, explicó Ricardo Savore, miembro de la Federación de Almaceneros de la Provincia. Según detalló, la presencia de las primeras marcas se limita a supermercados o cadenas, mientras que en los almacenes barriales aparece más como una excepción que como un consumo habitual.

Savore señaló que, en los barrios trabajadores, el pan de molde suele cumplir una función puntual. “Es para cuando se quedaron sin pan o para hacer algo rápido. No es un consumo diario”, sostuvo. En cambio, indicó que en zonas con mayor presencia de estudiantes el comportamiento cambia: “El estudiante lo compra más porque lo guarda en la heladera y lo usa a cualquier hora”.

En cuanto a los precios, Savore estimó que las primeras marcas se ubican entre un 30% y un 35% por encima del resto. “Hay segundas marcas que le dan batalla”, aseguró, y agregó que en muchos casos esos valores se mantienen estables durante meses.

Una situación similar se observa en comercios del casco. Julia Romero, empleada y encargada de turno de un almacén ubicado en 5 y 45, explicó que el consumo está dividido por edad y poder adquisitivo. “De Bimbo y Fargo se vende más la segunda marca, que es Lactal, porque es la más económica”, contó.

Según Romero, los estudiantes son quienes más eligen las segundas marcas, mientras que “la gente grande sigue buscando la marca, aunque sea más cara”. En cuanto a los valores, precisó que “aumenta cada dos meses, pero de a 50 pesos”. Actualmente, el más caro ronda entre los $6.000 y $6.700, mientras que las opciones económicas hay desde $2.000.