Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Opinión |En EE UU

Revisan la capacidad de combate de las mujeres

Revisan la capacidad de combate de las mujeres

Redacción AFP

13 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

El Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva a cabo una revisión de la eficacia de las mujeres en las funciones de combate terrestre. Antes de acceder al cargo de secretario de Defensa, Pete Hegseth, se mostró en contra de las llamadas políticas “woke” (progresistas), destinadas a promover la igualdad de oportunidades de las minorías, y de que las militares tengan funciones de combate.

La revisión está siendo realizada por el Instituto de Análisis de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de “garantizar que se cumplan las normas y que Estados Unidos mantenga el ejército más letal”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en un comunicado.

“Nuestros estándares para los puestos de armas de combate serán de élite, uniformes y neutros en cuanto al sexo, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue entre hom

bres y mujeres”, afirmó Wilson. El Pentágono “no comprometerá los estándares para satisfacer cuotas o una agenda ideológica”, añadió.

La cadena NPR, que obtuvo un memorándum del Pentágono sobre este tema, informó de que se había pedido a los líderes del Ejército y del Cuerpo de Marines que proporcionaran datos sobre la preparación, el entrenamiento y el rendimiento de los uniformados.

Antes de su nominación como secretario de Defensa, Hegseth dijo durante un episodio del podcast “Shawn Ryan Show” que se oponía a que las mujeres desempeñaran funciones de combate, aunque no a su presencia en las fuerzas armadas en general.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Últimas noticias de Opinión

El problema de Argentina es que no atrae suficientes turistas extranjeros

VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina

Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla