Revisan la capacidad de combate de las mujeres

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
Redacción AFP
El Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva a cabo una revisión de la eficacia de las mujeres en las funciones de combate terrestre. Antes de acceder al cargo de secretario de Defensa, Pete Hegseth, se mostró en contra de las llamadas políticas “woke” (progresistas), destinadas a promover la igualdad de oportunidades de las minorías, y de que las militares tengan funciones de combate.
La revisión está siendo realizada por el Instituto de Análisis de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de “garantizar que se cumplan las normas y que Estados Unidos mantenga el ejército más letal”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en un comunicado.
“Nuestros estándares para los puestos de armas de combate serán de élite, uniformes y neutros en cuanto al sexo, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue entre hom
bres y mujeres”, afirmó Wilson. El Pentágono “no comprometerá los estándares para satisfacer cuotas o una agenda ideológica”, añadió.
La cadena NPR, que obtuvo un memorándum del Pentágono sobre este tema, informó de que se había pedido a los líderes del Ejército y del Cuerpo de Marines que proporcionaran datos sobre la preparación, el entrenamiento y el rendimiento de los uniformados.
Antes de su nominación como secretario de Defensa, Hegseth dijo durante un episodio del podcast “Shawn Ryan Show” que se oponía a que las mujeres desempeñaran funciones de combate, aunque no a su presencia en las fuerzas armadas en general.
