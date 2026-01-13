Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |Una racha que lleva seis días

El Banco Central compró más dólares: 55 millones

Desde que puso en marcha su plan para acumular reservas, la entidad logró sumar más de US$ 270 millones

El Banco Central compró más dólares: 55 millones

Se extiende la racha compradora del Central / web

13 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula 273 millones de dólares desde el 5 de enero, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales.

De acuerdo al reporte diario informado por la entidad, la autoridad monetaria se hizo ayer de 55 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó 372 millones de dólares y cerró la jornada en 44.768 millones de dólares. Esto se explica, en buena parte, por la suba del valor de ciertos activos, con el oro como principal protagonista tras avanzar 2,7% en la jornada y alcanzar un máximo histórico de 4.622 dólares por onza.

No obstante, y más allá de esta racha compradora del Central, la falta de una acumulación sostenida de reservas por parte de la BCRA constituye uno de los puntos más cuestionados por la oposición al Gobierno.

En este escenario, el tipo de cambio mayorista avanzó a $1.467,5 con un volumen negociado por 434 millones de dólares. De esta manera, la entidad conducida por Santiago Bausili superó el techo de 5% diario que había fijado a comienzos de año para la compra de dólares en el mercado cambiario.

“Comienzo de año con el BCRA actuando como se le reclamaba desde hace meses siendo comprador neto de divisas. Lleva comprados 273 millones de dólares a un promedio de casi 40 millones de dólares por día. Buen ritmo para un período del año en el que generalmente la oferta de divisas no es estacionalmente muy fuerte y la demanda por turismo crece”, ponderaron desde Aurum Valores.

Misión: sumar reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LE PUEDE INTERESAR

“No estoy imputado”, dijo Tapia sobre las denuncias

LE PUEDE INTERESAR

El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria

En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

La estrategia comenzó el lunes 5 de enero con la compra de 21 millones de dólares; seguida por operaciones de 83 millones de dólares el martes 6; 9 millones de dólares el miércoles 7; 62 millones de dólares el jueves 8; 43 millones de dólares el viernes 9 y finalmente 55 millones de dólares ayer, sumando un total de 273 millones de dólares en las últimas seis ruedas hábiles.

La proyección oficial estima que las compras de divisas podrían ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. De acuerdo a lo detallado por Bausili, la velocidad con la que se incrementen las reservas dependerá de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado de cambios durante el año.

En la institución señalaron que, bajo un escenario de remonetización moderada, la base monetaria podría incrementarse del 4,2 por ciento al 4,8 por ciento del PBI hacia diciembre de 2026, meta alcanzable mediante compras por 10.000 millones de dólares, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la preferencia de los agentes económicos por el peso se incrementa en un punto porcentual del PBI, la acumulación de reservas podría extenderse hasta USD 17.000 millones.

El BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5 por ciento del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Cabe destacar que la semana pasada el Central anunció la cancelación de la parte del swap activado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares que habían pactado en octubre de 2025. En concreto, el gobierno de Javier Milei le devolvió unos 2.500 millones de dólares a la cartera económica estadounidense. Para ello, tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional por la misma cifra. Por el momento, no trascendió cuál es la entidad que otorgó la línea de financiamiento.

Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseveró que su país ganó dinero con el swap con la Argentina: “Para reiterar, el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, dijo y resaltó: “Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Lanús será el primer rival de la pretemporada
Últimas noticias de Política y Economía

Por la reforma laboral: el Gobierno define estrategias

Organizaciones advierten por el DNU sobre la SIDE

“No estoy imputado”, dijo Tapia sobre las denuncias

El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla