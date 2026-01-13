El Banco Central compró más dólares: 55 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula 273 millones de dólares desde el 5 de enero, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales.

De acuerdo al reporte diario informado por la entidad, la autoridad monetaria se hizo ayer de 55 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó 372 millones de dólares y cerró la jornada en 44.768 millones de dólares. Esto se explica, en buena parte, por la suba del valor de ciertos activos, con el oro como principal protagonista tras avanzar 2,7% en la jornada y alcanzar un máximo histórico de 4.622 dólares por onza.

No obstante, y más allá de esta racha compradora del Central, la falta de una acumulación sostenida de reservas por parte de la BCRA constituye uno de los puntos más cuestionados por la oposición al Gobierno.

En este escenario, el tipo de cambio mayorista avanzó a $1.467,5 con un volumen negociado por 434 millones de dólares. De esta manera, la entidad conducida por Santiago Bausili superó el techo de 5% diario que había fijado a comienzos de año para la compra de dólares en el mercado cambiario.

“Comienzo de año con el BCRA actuando como se le reclamaba desde hace meses siendo comprador neto de divisas. Lleva comprados 273 millones de dólares a un promedio de casi 40 millones de dólares por día. Buen ritmo para un período del año en el que generalmente la oferta de divisas no es estacionalmente muy fuerte y la demanda por turismo crece”, ponderaron desde Aurum Valores.

Misión: sumar reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

La estrategia comenzó el lunes 5 de enero con la compra de 21 millones de dólares; seguida por operaciones de 83 millones de dólares el martes 6; 9 millones de dólares el miércoles 7; 62 millones de dólares el jueves 8; 43 millones de dólares el viernes 9 y finalmente 55 millones de dólares ayer, sumando un total de 273 millones de dólares en las últimas seis ruedas hábiles.

La proyección oficial estima que las compras de divisas podrían ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. De acuerdo a lo detallado por Bausili, la velocidad con la que se incrementen las reservas dependerá de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado de cambios durante el año.

En la institución señalaron que, bajo un escenario de remonetización moderada, la base monetaria podría incrementarse del 4,2 por ciento al 4,8 por ciento del PBI hacia diciembre de 2026, meta alcanzable mediante compras por 10.000 millones de dólares, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la preferencia de los agentes económicos por el peso se incrementa en un punto porcentual del PBI, la acumulación de reservas podría extenderse hasta USD 17.000 millones.

El BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5 por ciento del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Cabe destacar que la semana pasada el Central anunció la cancelación de la parte del swap activado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares que habían pactado en octubre de 2025. En concreto, el gobierno de Javier Milei le devolvió unos 2.500 millones de dólares a la cartera económica estadounidense. Para ello, tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional por la misma cifra. Por el momento, no trascendió cuál es la entidad que otorgó la línea de financiamiento.

Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseveró que su país ganó dinero con el swap con la Argentina: “Para reiterar, el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, dijo y resaltó: “Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”.