Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 31º. El pronóstico para los próximos días

Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?
13 de Enero de 2026 | 07:12

Escuchar esta nota

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo mayormente despejado, probables tormentas aisladas por la tarde, vientos regulares del sudeste rotando al este con ráfagas y una temperatura entre 20 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana miércoles anticipan cielo parcialmente nublado, vientos leves a regulares del noreste rotando al norte con ráfagas y una temperatura entre 21 y 31 grados.

Para el jueves, en tanto, se prevé cielo cubierto con precipitaciones, vientos regulares del noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Mientras que para el vienes anuncian cielo ligeramente nublado, vientos intensos a regulares del sur rotando al sudeste y una temperatura entre 13 y 27 grados.

