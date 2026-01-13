Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 31º. El pronóstico para los próximos días
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo mayormente despejado, probables tormentas aisladas por la tarde, vientos regulares del sudeste rotando al este con ráfagas y una temperatura entre 20 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana miércoles anticipan cielo parcialmente nublado, vientos leves a regulares del noreste rotando al norte con ráfagas y una temperatura entre 21 y 31 grados.
Para el jueves, en tanto, se prevé cielo cubierto con precipitaciones, vientos regulares del noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.
Mientras que para el vienes anuncian cielo ligeramente nublado, vientos intensos a regulares del sur rotando al sudeste y una temperatura entre 13 y 27 grados.
