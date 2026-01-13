Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo mayormente despejado, probables tormentas aisladas por la tarde, vientos regulares del sudeste rotando al este con ráfagas y una temperatura entre 20 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana miércoles anticipan cielo parcialmente nublado, vientos leves a regulares del noreste rotando al norte con ráfagas y una temperatura entre 21 y 31 grados.

Para el jueves, en tanto, se prevé cielo cubierto con precipitaciones, vientos regulares del noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Mientras que para el vienes anuncian cielo ligeramente nublado, vientos intensos a regulares del sur rotando al sudeste y una temperatura entre 13 y 27 grados.