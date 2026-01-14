Trump les pide a los iraníes que protesten que la ayuda va en camino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los manifestantes en Irán a mantener las protestas y a avanzar hacia el derrocamiento de las autoridades de la República Islámica, en medio de una represión que habría dejado al menos 734 muertos, según datos de una organización no gubernamental.

Las manifestaciones, que comenzaron hace dos semanas por reclamos vinculados al costo de vida, derivaron en un movimiento de protesta contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979 y que, desde 1989, es liderado por el guía supremo Alí Jamenei. Pese a la magnitud de las marchas, las autoridades iraníes aseguran que están retomando el control de la situación.

En paralelo a la escalada interna, la tensión se trasladó al plano internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que la UE impulsará sanciones “rápidamente” frente al “aterrador” número de víctimas.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron a diplomáticos iraníes para expresar su condena por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

A través de su red social Truth Social, Trump alentó explícitamente a los manifestantes. “Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones”, escribió. Además, anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes “hasta que cese esta matanza sin sentido” y aseguró que “la ayuda está en camino”.