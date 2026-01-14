Trump les pide a los iraníes que protesten que la ayuda va en camino

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Colonia de arte gratuita en Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos
Reclamos en 25 y 58 por olores nauseabundos en una boca de tormenta
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
La familia de un policía preso con perpetua insiste en su inocencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los manifestantes en Irán a mantener las protestas y a avanzar hacia el derrocamiento de las autoridades de la República Islámica, en medio de una represión que habría dejado al menos 734 muertos, según datos de una organización no gubernamental.
Las manifestaciones, que comenzaron hace dos semanas por reclamos vinculados al costo de vida, derivaron en un movimiento de protesta contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979 y que, desde 1989, es liderado por el guía supremo Alí Jamenei. Pese a la magnitud de las marchas, las autoridades iraníes aseguran que están retomando el control de la situación.
En paralelo a la escalada interna, la tensión se trasladó al plano internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que la UE impulsará sanciones “rápidamente” frente al “aterrador” número de víctimas.
España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron a diplomáticos iraníes para expresar su condena por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
A través de su red social Truth Social, Trump alentó explícitamente a los manifestantes. “Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones”, escribió. Además, anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes “hasta que cese esta matanza sin sentido” y aseguró que “la ayuda está en camino”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí