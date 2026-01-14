Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo |CIERRAN FILAS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA FED

En medio de la pelea, bancos centrales del mundo apoyan a Powell

14 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Los principales bancos centrales del mundo cerraron filas en respaldo al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, luego de que el gobierno estadounidense anunciara una investigación y deslizara la posibilidad de imputarle cargos penales. En un comunicado conjunto, nueve jefes de bancos centrales nacionales expresaron su “solidaridad total” con Powell y destacaron su desempeño “con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”. Entre los firmantes figuran la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; y autoridades monetarias de Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur y Brasil. También suscribieron el texto François Villeroy de Galhau y Pablo Hernández de Cos, en representación del Banco de Pagos Internacionales (BPI), la entidad que nuclea a los bancos centrales del mundo.

El comunicado subraya que la independencia de los bancos centrales es un “pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica” y advierte que preservarla es esencial para el bienestar de los ciudadanos. La disputa se originó en el testimonio de Powell ante el Congreso sobre el costo de la renovación de la sede de la Fed, aunque el propio funcionario denunció que se trata de un pretexto para condicionar las decisiones sobre tasas de interés. Economistas alertan que una Fed politizada perdería credibilidad frente a los mercados y encarecería el financiamiento de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN

Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El prodigio local becado por Harvard

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Últimas noticias de El Mundo

Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central

La autonomía de una entidad clave, en peligro

Reclamos de un recorte “significativo” de tasas

Wall Street cae por temores a un límite a las tasas de tarjetas
Deportes
Gaich ya se siente uno más
El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
Presentan a Auzmendi y solo falta uno más
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla