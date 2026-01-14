En medio de la pelea, bancos centrales del mundo apoyan a Powell

Los principales bancos centrales del mundo cerraron filas en respaldo al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, luego de que el gobierno estadounidense anunciara una investigación y deslizara la posibilidad de imputarle cargos penales. En un comunicado conjunto, nueve jefes de bancos centrales nacionales expresaron su “solidaridad total” con Powell y destacaron su desempeño “con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público”. Entre los firmantes figuran la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; y autoridades monetarias de Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur y Brasil. También suscribieron el texto François Villeroy de Galhau y Pablo Hernández de Cos, en representación del Banco de Pagos Internacionales (BPI), la entidad que nuclea a los bancos centrales del mundo.

El comunicado subraya que la independencia de los bancos centrales es un “pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica” y advierte que preservarla es esencial para el bienestar de los ciudadanos. La disputa se originó en el testimonio de Powell ante el Congreso sobre el costo de la renovación de la sede de la Fed, aunque el propio funcionario denunció que se trata de un pretexto para condicionar las decisiones sobre tasas de interés. Economistas alertan que una Fed politizada perdería credibilidad frente a los mercados y encarecería el financiamiento de Estados Unidos.