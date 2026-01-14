Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo |LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN UNA PULSEADA HISTÓRICA

La autonomía de una entidad clave, en peligro

Cuáles son los límites del poder político y los riesgos de erosionar la autonomía del banco central de EE UU. Claves y antecedentes

La autonomía de una entidad clave, en peligro

reformas en la Reserva Federal en medio de la polémica / AFP

14 de Enero de 2026 | 01:59
Edición impresa

La decisión del Departamento de Justicia de abrir una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reavivó las alarmas sobre la independencia del banco central de Estados Unidos, uno de los pilares del sistema económico global.

Con declaraciones inusualmente duras, Powell describió la pesquisa como parte de un ataque político de la Casa Blanca, motivado por la negativa de la Fed a aplicar recortes drásticos de tasas de interés, una medida que el presidente Donald Trump viene reclamando desde hace tiempo.

El episodio no tiene precedentes: nunca antes un titular de la Reserva Federal había sido objeto de una investigación penal.

PRESIONES EN EL PASADO

Sin embargo, los intentos de presión política no son completamente nuevos. Durante las presidencias de Richard Nixon y Ronald Reagan, los mandatarios también presionaron a la Fed en contextos de alta inflación y desempleo. La diferencia, subrayan los expertos, es que en las últimas décadas existió un consenso bipartidista para preservar la autonomía del organismo y evitar su politización.

La independencia de los bancos centrales se manifiesta en dos planos. Por un lado, el legal: la normativa permite que la Fed tome decisiones sin interferencias directas del poder político, aunque rinde cuentas al Congreso y sus autoridades son designadas por el presidente con aval del Senado. Por otro, la independencia de facto, que depende de las prácticas reales y del respeto de los gobiernos a ese marco institucional. En los últimos 30 años, la Reserva Federal ha operado con mayor autonomía de la que estrictamente marca la ley, gracias a ese consenso político tácito.

La razón por la que los políticos buscan influir es clara: la política monetaria es una herramienta poderosa, capaz de generar efectos rápidos sobre el crédito, el empleo y el crecimiento. El problema es que su uso con fines electorales suele derivar en inflación y en la pérdida de credibilidad. Si los agentes económicos anticipan que las tasas se manipularán por conveniencia política, ajustan sus expectativas y neutralizan los beneficios de corto plazo.

Para los consumidores, lo que está en juego es la estabilidad de precios. En un contexto sin crisis financiera ni colapso del empleo, reducir las tasas en varios puntos -como propone Trump- implicaría gastar munición en un momento que no lo justifica. Además, dejaría a la Fed con menos herramientas si surgiera una crisis real en el futuro cercano.

La presión sobre la independencia de los bancos centrales no es exclusiva de Estados Unidos. Casos como Turquía, Venezuela o Argentina muestran los riesgos de subordinar la política monetaria al poder político.

LEA TAMBIÉN

Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?

Video.- Magnabosco, la "barbie brasileña" reapareció junto a "La Brujita" Verón en el predio del Santos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

La Plata: "esquivó" un ciclista, perdió el control y volcó
+ Leidas

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El prodigio local becado por Harvard

Presentan a Auzmendi y solo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos

Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Últimas noticias de El Mundo

Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central

En medio de la pelea, bancos centrales del mundo apoyan a Powell

Reclamos de un recorte “significativo” de tasas

Wall Street cae por temores a un límite a las tasas de tarjetas
Deportes
Gaich ya se siente uno más
El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
Presentan a Auzmendi y solo falta uno más
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Policiales
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Casi mata a su pareja a cuchillazos
El Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Cayó un hombre acusado de manosear a una menor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla