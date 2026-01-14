Guerra de poder: inédita puja Trump-Banco Central

El titular de la Fed, Jerome Powell (der) y el presidente Donald Trump, en julio pasado en Washington

La relación entre el presidente Donald Trump y la Reserva Federal (Fed, Banco Central) atraviesa uno de los momentos más tensos y delicados de la historia reciente de Estados Unidos. Lo que comenzó como un desacuerdo recurrente sobre el nivel de las tasas de interés se transformó en una confrontación abierta que vuelve a poner en el centro del debate la independencia del Banco Central y su papel como garante de la estabilidad económica y financiera global.

El eje del conflicto es Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, designado por el propio Trump durante su primer mandato pero confirmado por el Senado conforme al marco institucional que busca blindar al organismo de las presiones políticas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump intensificó sus ataques contra la política monetaria, acusando a la Fed de mantener tasas “demasiado altas” que, según su visión, frenan el crecimiento, encarecen el crédito y perjudican a la industria, el consumo y el mercado inmobiliario.

VISIONES ENCONTRADAS

Para el mandatario, la Fed debería acompañar su agenda económica con recortes más agresivos que impulsen la actividad y refuercen la competitividad de Estados Unidos.

Powell, en cambio, sostiene que las decisiones del Banco Central se basan en datos objetivos -inflación, empleo y estabilidad financiera- y no pueden subordinarse a los deseos del poder político. Esa diferencia de enfoque escaló a un nivel inédito cuando el Departamento de Justicia citó judicialmente a Powell en el marco de una investigación acerca de los sobrecostos de la renovación del histórico edificio de la Fed en Washington, un proyecto valuado en unos 2.500 millones de dólares.

LEA TAMBIÉN La autonomía de una entidad clave, en peligro

Para Powell y buena parte del establishment económico, la investigación es un pretexto. El propio titular de la Fed rompió años de prudencia institucional con un mensaje público inusualmente duro, en el que denunció que la amenaza de cargos criminales es una forma de presión directa para forzar un cambio en la política de tasas. Una investigación penal contra un presidente en ejercicio de la Reserva Federal no tiene precedentes, y el tono del mensaje reflejó la gravedad del momento.

“La Fed fija las tasas en función de lo que sirve al público, no de las preferencias del presidente”, afirmó Powell, dejando claro que no se dejará intimidar.

Los mercados reaccionaron con rapidez. Hubo ventas de bonos del Tesoro, subas en los rendimientos reales y una migración hacia activos de refugio como el oro y la plata. Para los inversores, cualquier señal de injerencia política en la Reserva Federal pone en riesgo la credibilidad del dólar, uno de los pilares del sistema financiero internacional.

Detrás del enfrentamiento personal hay una disputa de poder más profunda. Trump ha dejado en claro que no solo quiere tasas más bajas, sino también mayor control sobre la junta de gobernadores de la Fed, integrada por siete miembros con mandatos largos diseñados para preservar la autonomía del organismo.

Sus intentos de desplazar a figuras consideradas poco leales, como la gobernadora Lisa Cook, y de enviar un mensaje disciplinador a posibles sucesores de Powell, refuerzan esa lectura.

LEA TAMBIÉN En medio de la pelea, bancos centrales del mundo apoyan a Powell

EN BUSCA DE UNA FED MÁS DÓCIL

Economistas e historiadores del Banco Central advierten que el objetivo final es moldear una Reserva Federal más dócil a los intereses de la Casa Blanca.

La Fed fue concebida precisamente para evitar ese escenario. Su estructura institucional -mandatos escalonados, confirmación del Senado y separación del ciclo electoral- busca impedir que la política monetaria quede atrapada en necesidades de corto plazo, que históricamente han derivado en inflación, burbujas financieras y pérdida de confianza.

El conflicto se da, además, en un contexto económico complejo: inflación aún sensible, señales de enfriamiento en el mercado laboral, crecimiento desigual y tensiones geopolíticas que exigen decisiones prudentes.

En este escenario, debilitar la independencia del Banco Central podría tener consecuencias duraderas, no solo para Estados Unidos sino para el sistema financiero global.

LEA TAMBIÉN Reclamos de un recorte “significativo” de tasas

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El desenlace de esta pulseada es seguido de cerca por gobiernos, bancos centrales e inversores de todo el mundo. No está en juego únicamente el nivel de las tasas de interés, sino la fortaleza de un modelo institucional que durante décadas sostuvo la estabilidad del dólar y el liderazgo financiero de Estados Unidos.

La guerra entre Trump y la Reserva Federal, lejos de ser un episodio coyuntural, pone a prueba uno de los pilares fundamentales del poder económico estadounidense.