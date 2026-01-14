Cómo siguen los incendios en el Sur

Tras declararse la catástrofe ígnea en Epuyén (medida que permita pedir ayuda de Nación y Provincia), ayer se reactivó un foco de incendio en una de las laderas del Lago Epuyén lo que reactivó las alarmas en la comarca andina.

No obstante, se espera el alivio climático: se aguardan lluvias leves durante la tarde y noche de hoy.