Cómo siguen los incendios en el Sur

14 de Enero de 2026 | 03:03
Tras declararse la catástrofe ígnea en Epuyén (medida que permita pedir ayuda de Nación y Provincia), ayer se reactivó un foco de incendio en una de las laderas del Lago Epuyén lo que reactivó las alarmas en la comarca andina.

No obstante, se espera el alivio climático: se aguardan lluvias leves durante la tarde y noche de hoy.

 

