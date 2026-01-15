Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Sin luz ni agua, no vale la pena ser rico...

Policiales

VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas

15 de Enero de 2026 | 17:12

Escuchar esta nota

Dos hombres de 18 y 44 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de La Plata, en el marco de una investigación por robos cometidos bajo la modalidad “motochorros”. En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, réplicas, motos robadas y distintos elementos vinculados a los hechos.

Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de la denuncia de un joven de 20 años que, durante el mes de enero, fue interceptado mientras caminaba por la zona de 89 entre 17 y 18. Tres delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas lo amenazaron con un arma de fuego, le robaron las zapatillas y otras pertenencias y le provocaron lesiones leves.

Tras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a una banda que operaba en esa jurisdicción con el mismo modus operandi y habría cometido varios hechos similares. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos, entre ellos un predio con siete viviendas ubicado en la zona de 79 entre 16 y 17.

El operativo arrojó resultados positivos: se incautaron dos armas de fuego calibre 32, dos réplicas, municiones de distintos calibres, cuatro motocicletas, un cuadro de moto con numeración suprimida, repuestos, armas blancas de fabricación casera y otros elementos de interés para la causa. Además, se recuperaron las zapatillas que habían sido robadas a la víctima.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de La Plata, mientras detectives continuaban analizando cámaras de seguridad para vincular a los detenidos con otros robos registrados en la zona.

 

LE PUEDE INTERESAR

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

LE PUEDE INTERESAR

Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Últimas noticias de Policiales

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian

Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos

Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Información General
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La Ciudad
En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata
La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata
Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata
Tienen que esquivar “terrible pozo” hasta el contenedor de basura en pleno centro de La Plata
La Plata: la Comuna clausuró otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35
Espectáculos
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara
Deportes
Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera
Se filtraron: las imágenes de las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla