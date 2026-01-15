VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas

Dos hombres de 18 y 44 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de La Plata, en el marco de una investigación por robos cometidos bajo la modalidad “motochorros”. En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, réplicas, motos robadas y distintos elementos vinculados a los hechos.

Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de la denuncia de un joven de 20 años que, durante el mes de enero, fue interceptado mientras caminaba por la zona de 89 entre 17 y 18. Tres delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas lo amenazaron con un arma de fuego, le robaron las zapatillas y otras pertenencias y le provocaron lesiones leves.

Tras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a una banda que operaba en esa jurisdicción con el mismo modus operandi y habría cometido varios hechos similares. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos, entre ellos un predio con siete viviendas ubicado en la zona de 79 entre 16 y 17.

El operativo arrojó resultados positivos: se incautaron dos armas de fuego calibre 32, dos réplicas, municiones de distintos calibres, cuatro motocicletas, un cuadro de moto con numeración suprimida, repuestos, armas blancas de fabricación casera y otros elementos de interés para la causa. Además, se recuperaron las zapatillas que habían sido robadas a la víctima.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de La Plata, mientras detectives continuaban analizando cámaras de seguridad para vincular a los detenidos con otros robos registrados en la zona.