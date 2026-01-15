VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata
En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata
La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata
Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
La Plata: la Comuna clausuró otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35
El calor agobiante antes de la lluvia en La Plata: cortes de luz y agua, y apagón masivo en el AMBA
Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense
Tras un hallazgo clave, un hospital platense participa del diseño de un nuevo marcapasos
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
VIDEO. Caos vial en el Centro por un piquete frente a Gobernación: no descartan cortar la Autopista
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose
Manifestantes de la UOCRA acampan frente a una obra de ABSA en Ensenada
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Trump recibe a María Corina Machado mientras afianza el diálogo con Caracas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
WOW, origen platense y una mirada contemporánea sobre la ciudad y la publicidad en vía pública
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
Estados Unidos incauta otro petrolero sancionado vinculado a Venezuela
Arranca la segunda quincena y en la ruta 2 se siente el recambio turístico: más de 1150 autos por hora hacia la Costa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos hombres de 18 y 44 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de La Plata, en el marco de una investigación por robos cometidos bajo la modalidad “motochorros”. En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, réplicas, motos robadas y distintos elementos vinculados a los hechos.
Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de la denuncia de un joven de 20 años que, durante el mes de enero, fue interceptado mientras caminaba por la zona de 89 entre 17 y 18. Tres delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas lo amenazaron con un arma de fuego, le robaron las zapatillas y otras pertenencias y le provocaron lesiones leves.
Tras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a una banda que operaba en esa jurisdicción con el mismo modus operandi y habría cometido varios hechos similares. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos, entre ellos un predio con siete viviendas ubicado en la zona de 79 entre 16 y 17.
El operativo arrojó resultados positivos: se incautaron dos armas de fuego calibre 32, dos réplicas, municiones de distintos calibres, cuatro motocicletas, un cuadro de moto con numeración suprimida, repuestos, armas blancas de fabricación casera y otros elementos de interés para la causa. Además, se recuperaron las zapatillas que habían sido robadas a la víctima.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de La Plata, mientras detectives continuaban analizando cámaras de seguridad para vincular a los detenidos con otros robos registrados en la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí