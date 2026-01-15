Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Sofía "La Reini" Gonet acudió como invitada al programa Corta por Lozano y aseguró que se sintió muy incómoda porque no pararon de hacerle preguntas sobre el escándalo con su ex, Homero Pettinato, cuando en realidad había sido convocada para hablar de su participación en MasterChef Celebrity.
Verónica Lozano le respondió en Intrusos: “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la estaba pasando mal y después se ve que estaba del orto, que la había pasado mal, que esperaba otra cosa”.
"Yo no escuché los gritos, pero en teoría sí, no sé si le gritó a un productor o a su representante, estaba enojada, sí", reconoció la conductora.
Lozano aclaró que nunca quisieron incomodarla de manera intencional: “No hacemos emboscadas, si sos una persona de los medios, sabes que te vamos a preguntar, venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de física cuántica ni del Conicet. La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”.
La conductora remarcó que no habló con ella luego de la entrevista: “No hablé con ella, la quiero agarrar a la pendeja. Ella se fue y todo bien, pero si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara porque sino es re careta entonces. Me dijo ‘qué divina, qué lindo tu perrito'”.
🔥 VERO LOZANO LE RESPONDE A "LA REINI"— América TV (@AmericaTV) January 15, 2026
💬 "No estaba midiendo y levantamos la nota"
💬 "La quiero agarrar a la pendeja"
💬 "Si tiene ovarios que me lo diga en la cara"#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/KnwEdnm1Jx
