Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Claudio “Chiqui” Tapia presentó una denuncia penal contra el periodista platense Pablo Gravellone por presuntas “amenazas y hostigamiento digital” a raíz de publicaciones realizadas en la red social X sobre irregularidades que investiga la Justicia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La causa fue sorteada y quedó a cargo del Juzgado Federal N°11, que conduce el juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. La denuncia fue difundida públicamente por el abogado de Tapia, Gregorio Dalbon, antes de que el periodista fuera notificado formalmente.
Consultado por el diario Clarín, Gravellone —periodista de TN y El Trece— aseguró que la presentación judicial “es un intento de silenciar voces críticas” y negó haber amenazado o hostigado al presidente de la AFA. “Hice mi trabajo ejerciendo la libertad de expresión con responsabilidad y compromiso profesional”, sostuvo.
En la denuncia, Tapia solicitó además medidas cautelares para que cesen las conductas que considera hostigantes, en resguardo de su integridad y la de su familia. Dalbon afirmó que la presentación se realizó “ante la reiteración de imputaciones falsas” y anticipó que podría haber nuevas denuncias.
Se trata de la primera denuncia penal de Tapia contra Gravellone, quien recordó que en 2024 ya había recibido dos cartas documento por calumnias e injurias, que finalmente no prosperaron.
