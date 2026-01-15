Calor agobiante: en La Plata, cortes de luz y agua, y apagón masivo en el AMBA

En medio del calor agobiante y con La Plata bajo alerta amarilla por tormentas a lo largo de la tarde, los cortes de luz y agua castigan a los vecinos. Además, se registra por estas horas un apagón masivo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

En La Plata, vecinos de la zona de Villa Elvira, barrio El Mondongo y el Hospital San Martín son los principales afectados por la falta de luz. Se registraron cortes desde hace casi cuatro horas entre 1 y 2 y desde 74 a 76; 76 desde 7 a 120; 74 y 120; 74 y 118; 117 y 78; 121 y 66; 120 y 72; 80 y 122. Se suma Tolosa, en 115 y 531.

En el caso de los cortes de agua, los frentistas afectados reportaron los inconvenientes al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) desde 62 a 63 y desde 142 a 143; 65 y 138; 12 y 491.

Desde Edelap indicaron respecto a los cortes en Villa Elvira: "La zona se encuentra afectada por una salida de servicio, el personal técnico trabaja en zona para normalizar el suministro, en la medida que las condiciones climáticas lo permitan".

Apagón en CABA y parte de la provincia de Buenos Aires

Miles de usuarios de Edenor fueron afectados por un apagón eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, con una temperatura que supera los 36° de sensación térmica. Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de los barrios porteños de Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.

Por su parte, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

Tal magnitud tomó el corte eléctrico que afectó a canales que estaban en vivo, como Intrusos por América y Luzu. La línea D de subte permaneció con servicio interrumpido, mientras que la H presentó demoras, ambas por falta de suministro eléctrico. Actualmente, los dos recorridos cuentan con servicio normalizado.

“Salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW aproximadamente”, indicaron a este medio fuentes de la Secretaría de Energía. Además, se supo que el suministro comenzó a normalizarse.