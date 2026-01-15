Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata

Apenas minutos antes de las 16, el cielo cambió de manera repentina en la Región. Si bien el fenómeno estaba anunciado y tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Comuna habían emitido un alerta amarillo, las imágenes de las nubes amenazantes no tardaron en registrarse.

Vecinos y lectores de EL DIA captaron el avance de la tormenta y compartieron las fotografías a través del WhatsApp del diario (221 477-9896), donde se observa el marcado contraste del cielo oscuro previo a la lluvia.