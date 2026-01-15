Tras la tormenta, el arco iris sorprendió en el cielo platense: cómo seguirá el clima

Luego del fuerte chaparrón con ráfagas de viento que se registraron durante la tarde de este jueves, un arco iris apareció en el cielo de La Plata y sorprendió a vecinos de distintos barrios, que no tardaron en compartir imágenes del fenómeno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. Para las próximas jornadas se esperan temperaturas templadas, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias, aunque no se descartan algunos chaparrones aislados.

El pronóstico extendido en La Plata

Para mañana viernes anticipan cielo ligeramente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al noreste y una temperatura entre 16 y 28 grados.

Para el sábado, en tanto, se prevé cielo algo nublado, vientos regulares del norte rotando al noroeste y una temperatura entre 16 y 31 grados.

Mientras que para el domingo anuncian cielo mayormente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al este y una temperatura entre 16 y 28 grados.