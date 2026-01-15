Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Sin luz ni agua, no vale la pena ser rico...

La Ciudad

Demoras en el Tren Roca a La Plata: otra vez un accidente con un auto arrollado en las vías

Demoras en el Tren Roca a La Plata: otra vez un accidente con un auto arrollado en las vías
15 de Enero de 2026 | 19:25

Escuchar esta nota

Hay demoras en el servicio del Tren Roca a La Plata y Plaza Constitución por un choque que podría haber terminado en tragedia. Ocurrió a la altura de Quilmes. 

Según pudo saber Diario EL DIA, una formación del Tren Roca colisionó con un Peugeot 505 en Quilmes. A causa de esto, el servicio se encuentra limitado entre dicha localidad y La Plata. 

Al momento, no se registraron heridos o personas con riesgo de vida. Los usuarios que se trasladaban hacia la capital provincial fueron evacuados de la formación. 

Una formación partió al medio un camión

Una formación colisionó con un camión y el conductor quedó en grave estado el jueves pasado. El tren que se dirigía a La Plata chocó con el vehículo de gran porte en Mitre y 39, de la localidad bonaerense.

En este sentido, los usuarios que volvían a la capital de la Provincia fueron evacuados . Poco antes de las 22 hs, debieron encontrar alternativas para poder regresar. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial
Últimas noticias de La Ciudad

En La Plata, la canasta alimentaria tuvo una variación de 1,8% en diciembre

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata
Policiales
VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Información General
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Deportes
Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta
Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Espectáculos
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla