Demoras en el Tren Roca a La Plata: otra vez un accidente con un auto arrollado en las vías

Hay demoras en el servicio del Tren Roca a La Plata y Plaza Constitución por un choque que podría haber terminado en tragedia. Ocurrió a la altura de Quilmes.

Según pudo saber Diario EL DIA, una formación del Tren Roca colisionó con un Peugeot 505 en Quilmes. A causa de esto, el servicio se encuentra limitado entre dicha localidad y La Plata.

Al momento, no se registraron heridos o personas con riesgo de vida. Los usuarios que se trasladaban hacia la capital provincial fueron evacuados de la formación.

Una formación partió al medio un camión

Una formación colisionó con un camión y el conductor quedó en grave estado el jueves pasado. El tren que se dirigía a La Plata chocó con el vehículo de gran porte en Mitre y 39, de la localidad bonaerense.

En este sentido, los usuarios que volvían a la capital de la Provincia fueron evacuados . Poco antes de las 22 hs, debieron encontrar alternativas para poder regresar.