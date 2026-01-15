Tras un hallazgo clave, el hospital Rossi de La Plata participa del diseño de un nuevo marcapasos

El Hospital Rossi de La Plata forma parte del proyecto científico, encabezado por el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, que consiste en el desarrollo de un marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal. El nuevo dispositivo copiará los latidos naturales del corazón, y mejorará el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Esta invención está patentada en la Argentina bajo la titularidad del CONICET, de la UNLP y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y fue posible luego que de los especialistas descubrieran el rol clave de la estructura, llamada “Nodo Sinusal”, en la regulación de la variabilidad del ritmo cardíaco.

El estudio, que se publicó en la revista Frontiers in Medicine, abre nuevas perspectivas de diagnóstico y tratamiento, ya que el Nodo Sinusal es considerado el “marcapasos natural” del corazón, y está constituido por un conjunto de células que generan los impulsos eléctricos e inician cada latido.

EL DESCUBRIMIENTO MÉDICO

Tras analizar la información disponible sobre la variabilidad del ritmo cardíaco, lograron descubrir que el Nodo Sinusal tiene una estructura fractal, es decir que se repite a diferentes escalas, y que va evolucionando a lo largo de la vida.

Según explicaron los especialistas, los agregados fractales son estructuras ramificadas que se forman siguiendo reglas de crecimiento bien definidas y que se pueden determinar.

“Estas reglas nos conducen a una ecuación fenomenológica que permite predecir cómo evoluciona el nodo sinusal desde la gestación hasta la adultez en una persona sana. Es decir, podríamos predecir cómo debería evolucionar el nodo sinusal sano. Patologías que afecten el nodo sinusal deberían producir alteraciones en esta ecuación”, indicó Magdalena Defeo, jefa de Servicio de Cardiología del Rossi.

Las enfermedades cardíacas y el envejecimiento mismo del corazón, progresan con la muerte de las células y su reemplazo por fibras de colágeno, y cuando este proceso afecta al Nodo Sinusal, su manifestación más temprana es el cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco. “Es la secuencia de los latidos la que se afecta primero, mucho antes que la duración promedio de los latidos”, señala Defeo.

Tras este hallazgo y estudios previos realizados, los científicos, médicos y especialistas, se unieron para desarrollar este nuevo marcapasos que incluya la variabilidad del ritmo cardíaco, una característica que en la actualidad no tienen ese tipo de dispositivos en el mercado, ya que poseen un accionar básicamente periódico.

De esta forma, un hospital público bonaerense como el “Rossi” forma parte de la construcción del primer prototipo de marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal, y podrá tener en cuenta criterios de control y capacidades de programación del médico interviniente, según la necesidad de cada paciente, lo que modificará por completo el tratamiento de las enfermedades del corazón, con terapias personalizadas y menos invasivas.