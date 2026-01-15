Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad

Tras un hallazgo clave, el hospital Rossi de La Plata participa del diseño de un nuevo marcapasos

Junto al CONICET y la UNLP patentaron el innovador proyecto, tras descubrir el rol clave en la regulación de la variabilidad del ritmo cardíaco.

Tras un hallazgo clave, el hospital Rossi de La Plata participa del diseño de un nuevo marcapasos
15 de Enero de 2026 | 15:47

Escuchar esta nota

El Hospital Rossi de La Plata forma parte del proyecto científico, encabezado por el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, que consiste en el desarrollo de un marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal. El nuevo dispositivo copiará los latidos naturales del corazón, y mejorará el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Esta invención está patentada en la Argentina bajo la titularidad del CONICET, de la UNLP y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y fue posible luego que de los especialistas descubrieran el rol clave de la estructura, llamada “Nodo Sinusal”, en la regulación de la variabilidad del ritmo cardíaco.

El estudio, que se publicó en la revista Frontiers in Medicine, abre nuevas perspectivas de diagnóstico y tratamiento, ya que el Nodo Sinusal es considerado el “marcapasos natural” del corazón, y está constituido por un conjunto de células que generan los impulsos eléctricos e inician cada latido.

EL DESCUBRIMIENTO MÉDICO

Tras analizar la información disponible sobre la variabilidad del ritmo cardíaco, lograron descubrir que el Nodo Sinusal tiene una estructura fractal, es decir que se repite a diferentes escalas, y que va evolucionando a lo largo de la vida.

Según explicaron los especialistas, los agregados fractales son estructuras ramificadas que se forman siguiendo reglas de crecimiento bien definidas y que se pueden determinar.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?

LE PUEDE INTERESAR

La Plata: clausuran otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35

“Estas reglas nos conducen a una ecuación fenomenológica que permite predecir cómo evoluciona el nodo sinusal desde la gestación hasta la adultez en una persona sana. Es decir, podríamos predecir cómo debería evolucionar el nodo sinusal sano. Patologías que afecten el nodo sinusal deberían producir alteraciones en esta ecuación”, indicó Magdalena Defeo, jefa de Servicio de Cardiología del Rossi.

Las enfermedades cardíacas y el envejecimiento mismo del corazón, progresan con la muerte de las células y su reemplazo por fibras de colágeno, y cuando este proceso afecta al Nodo Sinusal, su manifestación más temprana es el cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco. “Es la secuencia de los latidos la que se afecta primero, mucho antes que la duración promedio de los latidos”, señala Defeo.

Tras este hallazgo y estudios previos realizados, los científicos, médicos y especialistas, se unieron para desarrollar este nuevo marcapasos que incluya la variabilidad del ritmo cardíaco, una característica que en la actualidad no tienen ese tipo de dispositivos en el mercado, ya que poseen un accionar básicamente periódico.

De esta forma, un hospital público bonaerense como el “Rossi” forma parte de la construcción del primer prototipo de marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal, y podrá tener en cuenta criterios de control y capacidades de programación del médico interviniente, según la necesidad de cada paciente, lo que modificará por completo el tratamiento de las enfermedades del corazón, con terapias personalizadas y menos invasivas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?

La Plata: clausuran otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35

Manifestantes de la UOCRA acampan frente a una obra de ABSA en Ensenada

El atleta que recorre el país ya trota en la Ciudad acompañado de runners platenses
Espectáculos
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara
Deportes
Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera
Se filtraron: las imágenes de las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Información General
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Policiales
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla