En La Plata, la canasta alimentaria tuvo una variación de 1,8% en diciembre

La Plata: la Comuna clausuró otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35
FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que arrojó un 1,8% durante el mes de diciembre de 2025.
El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de diciembre de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de carnicería con un 4,2%; seguido por los de almacén con 0,0%; y por los de verdulería con un descenso de -1,6%.
“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron asado (7,6%); bola de lomo (7,4%); lechuga criolla (7,1%), manzana (5,3%), entre otros”, manifestaron desde FundPlata.
Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”
En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a noviembre del 2,6% contra el 1,8% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad.”
