Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Sin luz ni agua, no vale la pena ser rico...

La Ciudad

En La Plata, la canasta alimentaria tuvo una variación de 1,8% en diciembre

En La Plata, la canasta alimentaria tuvo una variación de 1,8% en diciembre
15 de Enero de 2026 | 18:59

Escuchar esta nota

FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que arrojó un 1,8% durante el mes de diciembre de 2025.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de diciembre de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de carnicería con un 4,2%; seguido por los de almacén con 0,0%; y por los de verdulería con un descenso de -1,6%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron asado (7,6%); bola de lomo (7,4%); lechuga criolla (7,1%), manzana (5,3%), entre otros”, manifestaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a noviembre del 2,6% contra el 1,8% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad.”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial
Últimas noticias de La Ciudad

Demoras en el Tren Roca a La Plata: otra vez un accidente con un auto arrollado en las vías

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Fotos y video.- El cielo amenazante: impactantes imágenes de la llegada de la tormenta a La Plata
Policiales
VIDEO. Golpe a una banda de motochorros en La Plata: dos detenidos y armas secuestradas
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
Información General
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Deportes
Es oficial: así son las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026 y cuándo salen a la venta
Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Espectáculos
Vero Lozano, furiosa con Sofía "La Reini" Gonet: "Que me diga las cosas en la cara la pendeja"
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla