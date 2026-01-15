Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión

Una mujer debió ser hospitalizada de urgencia tras la picadura de un escorpión, cuando se encontraba dentro de una vivienda situada en la zona de calle 132 entre 50 y 52. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reclaman tareas inmediatas de desinfección en un predio ferroviario cercano, al que señalan como posible foco del problema.

Según se informó, la víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital Italiano y luego fue derivada al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció alrededor de seis horas en observación. Allí, los médicos le realizaron distintos estudios para controlar el funcionamiento del corazón, el hígado y los riñones.

Al momento de ingresar al centro de salud presentaba presión arterial elevada y pulsaciones muy altas, un cuadro que los profesionales atribuyeron en parte al fuerte impacto emocional y al intenso dolor provocado por la picadura. Tras ser estabilizada, se le indicó continuar con el tratamiento correspondiente y aplicarse la vacuna antitetánica.

De acuerdo al relato de allegados, el hecho ocurrió durante la tarde-noche del martes, mientras la mujer realizaba tareas de limpieza en una propiedad recientemente recuperada. Al mover unos ladrillos que se encontraban debajo de una parrilla, apareció el escorpión, que la picó en una de sus manos.

Quienes la asistieron señalaron que “el dolor fue extremo y persistente, al punto de compararlo con un parto, pese a que la mujer es madre de dos hijos. Era un dolor imposible de describir”, lo que motivó la inmediata decisión de trasladarla de inmediato a un hospital.

Por el susto, la víctima no logró identificar la especie del escorpión y se dirigió de inmediato al centro de salud.

El episodio encendió la preocupación en el barrio, ya que a pocos metros del lugar se encuentra el predio de los antiguos talleres ferroviarios, un espacio con abundante vegetación y acumulación de residuos. Los vecinos advierten que estas condiciones favorecen la proliferación de alimañas y reclaman una desinfección urgente del lugar para prevenir nuevos episodios similares.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA PICADURA

El alacrán puede causar envenenamiento a través de una picadura que puede identificarse como una pequeña marca circular acompañada de hinchazón, hematoma, enrojecimiento y dolor agudo y punzante.

Si la picadura afecta a un niño, debe ser atendido de inmediato en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, situado en 14 entre 65 y 66. En el caso de adultos, se puede concurrir a cualquier hospital de la Ciudad.

En caso de ver o capturar un ejemplar, se debe dar aviso a la Dirección de Zoonosis del Municipio o comunicarse con especialistas del CEPAVE a través de Instagram (@buthus1034 o @anapaolamiceli), por mail o al WhatsApp 221-566-0833.