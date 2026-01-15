Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |LA CUADRA, INTRANSITABLE: DIFICULTADES PARA ESTACIONAR Y LA VEREDA TAPADA DE RAMAS

Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos

Vecinos dijeron que “fue una masacre” la poda de este árbol / EL DIA

15 de Enero de 2026 | 03:12
Edición impresa

Desde hace unos días, la cuadra de calle 2 casi diagonal 79 quedó plagada de ramas producto de lo que, según se aprecia en el lugar, fue una poda que desparramó grandes troncos del árbol de especie Plátano (científicamente conocido como Platanus x hispanica o Platanus acerifolia). Esto generó preocupación y malestar entre los vecinos.

En pleno casco urbano de La Plata, ramas de entre uno y dos metros ocupaban, hasta anoche, toda la cuadra. De hecho, los restos del árbol quedaron tirados de tal modo que se volvía imposible transitar por la zona. Entre las veredas tapadas de inmensos montículos de hojas y ramas, y los grandes troncos que impedían a los autos poder estacionar, las complicaciones alertaron a los vecinos.

Según los testimonios que obtuvo este diario en una recorrida por la cuadra, ningún frentista pudo asegurar quién intervino el gran plátano. Sin embargo, algunos detalles aportados por las personas que residen en el barrio apuntaron que “es un árbol de uno 50 a 80 años”.

“No sabemos quién hizo esta masacre, pero sucede que algunas ramas pueden afectar a los departamentos de la cuadra y hay vecinos que llaman al 147 para pedir que vengan a podarlos”, aportó otra voz de la cuadra.

Cabe recordar que al ser un árbol ubicado en la vereda, está prohibido podarlo de forma particular (Ordenanza 9880).

En general, la época recomendada y oficialmente habilitada para la poda del arbolado urbano se extiende desde el mes de mayo hasta fines de agosto (para esta especie, de junio a agosto), coincidiendo con el otoño y el invierno.

