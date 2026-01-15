AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde hace unos días, la cuadra de calle 2 casi diagonal 79 quedó plagada de ramas producto de lo que, según se aprecia en el lugar, fue una poda que desparramó grandes troncos del árbol de especie Plátano (científicamente conocido como Platanus x hispanica o Platanus acerifolia). Esto generó preocupación y malestar entre los vecinos.
En pleno casco urbano de La Plata, ramas de entre uno y dos metros ocupaban, hasta anoche, toda la cuadra. De hecho, los restos del árbol quedaron tirados de tal modo que se volvía imposible transitar por la zona. Entre las veredas tapadas de inmensos montículos de hojas y ramas, y los grandes troncos que impedían a los autos poder estacionar, las complicaciones alertaron a los vecinos.
Según los testimonios que obtuvo este diario en una recorrida por la cuadra, ningún frentista pudo asegurar quién intervino el gran plátano. Sin embargo, algunos detalles aportados por las personas que residen en el barrio apuntaron que “es un árbol de uno 50 a 80 años”.
“No sabemos quién hizo esta masacre, pero sucede que algunas ramas pueden afectar a los departamentos de la cuadra y hay vecinos que llaman al 147 para pedir que vengan a podarlos”, aportó otra voz de la cuadra.
Cabe recordar que al ser un árbol ubicado en la vereda, está prohibido podarlo de forma particular (Ordenanza 9880).
En general, la época recomendada y oficialmente habilitada para la poda del arbolado urbano se extiende desde el mes de mayo hasta fines de agosto (para esta especie, de junio a agosto), coincidiendo con el otoño y el invierno.
LE PUEDE INTERESAR
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
LE PUEDE INTERESAR
Vandalizaron perforación de agua en barrio Aeropuerto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí