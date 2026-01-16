Un hombre de 39 años perdió la vida tras volcar en Ruta 2 camino hacia Mar del Plata

El acuerdo en paritarias en la Provincia: ¿Cómo es y de qué manera se aplicará el aumento?
El acuerdo en paritarias en la Provincia: ¿Cómo es y de qué manera se aplicará el aumento?
Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses
VIDEO. En un super de la Región se hartaron del "ladrón serial" de fernet
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
Reclamo por los cierres de accesos al Cementerio de La Plata: la respuesta de la Municipalidad
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
Descansada mundial: hasta Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
Argentina formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna
Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata
Horror en un hotel de Recoleta: una mujer y su hijo de siete años aparecieron muertos en una habitación
Libros para el verano en La Plata: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
El Año Nuevo Chino y una celebración a todo ritmo en La Plata con shows, gastronomía y concurrencia masiva
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hombre de 39 años murió en la tarde de este viernes tras protagonizar un vuelco fatal en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386, en sentido ascendente hacia Mar del Plata.
El hecho ocurrió alrededor de las 17.55, cuando personal del Destacamento Vial Camet acudió al lugar luego de un llamado al 911 y constató el despiste y posterior vuelco de un automóvil Honda Fit. El vehículo era conducido por un hombre con domicilio en Valentín Alsina, quien fue hallado sin signos vitales.
Una ambulancia de Santa Clara del Mar (unidad N° 2) se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento del conductor. Según se informó, no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.
La traza fue liberada al tránsito, mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica y del servicio de morguera para la realización de las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Dr. Moure, quien dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí