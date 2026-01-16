Un hombre de 39 años perdió la vida tras volcar en Ruta 2 camino hacia Mar del Plata

Un hombre de 39 años murió en la tarde de este viernes tras protagonizar un vuelco fatal en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386, en sentido ascendente hacia Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.55, cuando personal del Destacamento Vial Camet acudió al lugar luego de un llamado al 911 y constató el despiste y posterior vuelco de un automóvil Honda Fit. El vehículo era conducido por un hombre con domicilio en Valentín Alsina, quien fue hallado sin signos vitales.

Una ambulancia de Santa Clara del Mar (unidad N° 2) se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento del conductor. Según se informó, no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

La traza fue liberada al tránsito, mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica y del servicio de morguera para la realización de las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Dr. Moure, quien dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.