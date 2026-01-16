En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía

Un delincuente que gozaba de libertad condicional tras purgar una condena de 12 años por los delitos de "robo agravado y abuso sexual con acceso carnal", perpetró ayer un robo en una panadería de 16 y diagonal 79 de La Plata. Si bien intentó escapar y esconderse de la policía, resultó detenido y ahora deberá dar cuenta ante la Justicia con grandes chances de volver a prisión.

Una vez que ingresó al local y se lanzó a acometerlo, el ladrón, un sujeto de 44 años, se apoderó de un dispositivo posnet y de dinero en efectivo que era de la recaudación.

La maniobra delictiva fue denunciada. Tras una serie de averiguaciones la policía pudo dar con el sospechoso en un inmueble de 65 entre 120 y 121. En el intento de evadirse de la fuerza de seguridad, el implicado trató de despojarse de sus prendas, pero para entonces ya había sido identificado gracias a los registros fílmicos.

En el lugar los policías hallaron los elementos robados en la panadería. Además, le encontraron un controlador fiscal de una conocida cadena de un negocio de empanadas. También le incautaron un teléfono celular y la ropa con la que actuó durante el robo.

Se trata de un peligroso delincuente que tenía libertad condicional desde 2024 y que pasó 12 años tras las rejas por robo y abuso sexual.