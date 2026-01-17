El flamante refuerzo de Gimnasia, Agustín Auzmendi, habló tras sumar minutos en el segundo partido de la saga de amistoso que los dirigidos por Fernando Zaniratto disputaron este sábado en Estancia Chica, en Abasto.

"Estoy muy contento, muy feliz de estar acá, se dio la oportunidad de venir. Conocía un poco el club por mi hermano que había estado acá para ver al equipo. Desde el primer momento el club mostró interés por mí", expresó el centrodelantero finalizada la jornada de fútbol que marcó el cierre de la pretemporada del Lobo.

"Estoy bien, había estado entrenando con Godoy Cruz hasta diciembre", comentó sobre su ritmo físico y futbolístico.

Respecto de la competencia por el puesto, tiró que "como centrodelantero me gusta estar en el área y quiero tratar de ayudar al equipo con goles". "Será una linda competencia con el Chelo Torres que es un gran delantero y viene de tener un buen campeonato y una buena temporada", agregó.

Auzmendi estacó que se encontró con un "grupo bárbaro, muy unido". "A algunos de los chicos los conocía porque han jugado con mi hermano. Me han recibido muy bien y estoy contento", añadió.

Sobre su función detalló que "el técnico pidió mucha movilidad en la parte ofensiva, que iniciemos la presión nosotros". "Después el delantero está para tratar de hacer los goles. La idea es ayudar desde donde toque, sumar y pelear día a día por el puesto", analizó.

"Será decisión de Lucho (Zaniratto). Siempre quiero jugar y sé que el Chelo Torres está en un muy buen momento y viene de hacer un gran campeonato. Será una linda competencia y si jugamos los dos será muy bueno", concluyó.