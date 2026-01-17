Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped pasará por La Plata. Esto tiene que ver con que Los Leones realizarán parte de su preparación para la futura competencia internacional, la FIH Pro League 2025-26. El equipo nacional, dirigido técnicamente por Lucas Rey, realizará una concentración especial en nuestra ciudad entre el miércoles y viernes próximo, donde realizarán entrenamientos y cerrarán la actividad con un partido exhibición.

Los Leones utilizarán la cancha del Club Universitario de La Plata, en Gonnet, que fue inaugurada el año pasado, para desplegar su intensa actividad durante los tres días; mientras que se alojarán en un importante hotel céntrico de nuestra ciudad.

En la última jornada de la concentración, o sea el día viernes, el equipo argentino realizará un entrenamiento abierto destinado a niños y jóvenes, con la participación del cuerpo técnico y los jugadores del seleccionado, a partir de las 17; mientras que después a las 18:30 se disputará un partido exhibición abierto para todo el público con entrada libre y gratuita.

Como quedó dicho, la concentración de Los Leones será parte de la última instancia de preparación en el nuestro país antes del viaje que la Selección Argentina realice a la India, donde disputará una nueva ventana de la FIH Pro League, entre el 10 y el 15 de febrero, donde además del equipo local deberá enfrentar a Bélgica.

Los cuatro partidos de Los Leones en esta ventana serán el 10 de febrero: Bélgica, 12 de febrero: India y 13 de febrero: Bélgica. Todos los compromisos de la Selección Argentina se jugarán en el "Birsa Munda International Hockey Stadium" de la ciudad de India de Rourkela con el mismo horario para todos los cruces, a las 11:00 de nuestro país.

Con respecto a la llegada de Los Leones a nuestra ciudad, Marcelo Galland, presidente del Club Universitario de La Plata, expresó que “contar una superficie de agua, como lo dijimos cuando inauguramos la cancha, nos permite realizar estas acciones”. A todo esto, el titular de la "U" añadió que “tener a la Selección Argentina no solo es importante para la institución, sino también para todo el hockey de nuestra ciudad”.

En ese sentido, Angel Ismael Cerisola, el Secretario de Deportes de la ciudad de La Plata, resaltó que “desde la gestión municipal venimos trabajando fuertemente en diferentes disciplinas y este tipo de eventos va alineado a nuestra idea de posicionar a nuestra ciudad como la capital del deporte”.

Quizá esta concentración pueda marcar una apertura para que en algún momento, ya sea tanto el seleccionado argentino masculino y femenino nuestra ciudad puede albergarlos en un futura ventana de la FIH Pro League, que es el torneo más importante de este deporte a nivel internacional; aunque este año se jugará la Copa del Mundo entre el 15 y 30 de agosto, en Países Bajos y Bélgica como sedes.

El plantel del seleccionado argentino masculino de hockey está compuesto por los siguientes jugadores: Nehuen Hernando, Joaquín Ruiz, Tomás Santiago, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Lucas Toscani, Juan Ignacio Catán, Iñaki Minadeo, Lautaro Domene, Nicolás Rodríguez, Tadeo Marcucci, Tobías Martins, Thomas Habif, Bautista Capurro, Tomás Ruíz, Facundo Sarto, Matías Rey, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Santiago Tarazona, Ignacio Nardolillo, Franco Agostini, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Bonanno.

Por su parte, entre los convocados hay jugadores que disputaron el Campeonato Mundial Junior con Los Leoncitos: los hermanos Ruiz, Joaquín y Tomás, y Nicolás Rodríguez. Franco Agostini y Martín Ferreiro. Ese es torneo el equipo argentino, que contó con la presencia del platense Pedro Fernández (Santa Bárbara) ocupó la cuarta posición cumpliendo de esta manera una excelente actuación.

El cuerpo técnico se encuentra integrado por Lucas Rey (entrenador), medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Lucas Camareri y Daniel García (asistentes) y Rodrigo Buich (preparador físico).