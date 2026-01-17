Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

el quinteto revolucionario se presenta hoy en desafinado club en city bell

17 de Enero de 2026 | 01:43
Edición impresa

■ HOY

MÚSICA

Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza el TDJ #GusYaful. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Salsa en el Playón.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, con Machi Conjunto. A la gorra.

Juan Solo y su combo jedi.- A las 21 en Casa Bar Experiencia, City Bell. Consultar dirección en redes.

Fer Valin Trío.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell, trío integrado por Valin / Amerise / Vicente.

Quinteto Revolucionario + Leo Genovese + Sergio Verdinelli.- A las 22 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell.

Pérez.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Fiesta incógnita.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @famayguitaduo / @unidadbasicarocknacional / @laspinasbanda.

Puro Movimiento.- A las 00 en Guajira, 49 entre 4 y 5, un baile del sindicato de DJ’s. Cumbia.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Ritmos libres con Sol Barra; Comparsa Maimará; Syrah Rock; La Cumbia que te Gusta; y Ezequiel y la Clave. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Gran varieté en La Mercería.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, música en vivo, barra, sketches, proyecciones. Entrada general $5000. Se mostrará: “Maestro de ceremonia” con Ricardo Mascarpone; “Las 13 canciones”, fragmento de su espectáculo de música/teatro; “Neptuno” con Julián Franco; “Olguita” con Daniela Pitteri; Poemas de Susana Thénon con Valeria Novello; “Hay solo días” con Eugenia Massaro; Diez cumbias con Lucía Mariani/Mario Andresiuk; Proyección del corto “Billete” de Martin “Brujo” Conti.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, con veloces cambios de vestuario, personajes, participación e interacción con el público.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Entrada libre y gratuita.

Bici afuera.- Desde las 19 en La Bicicletería. Feria, bebidas y música a cargo de @faustisagasti & @santiagogosantiag @poderesextranios. Música a cargo de @r_4_m_i_t_4. Gratis.

CINE

Metegol.- A las 19 en la Plaza de 18 y 80, se proyectará este filme de animación de Juan José Campanella, en el marco del ciclo Cine en los Barrios. Gratis.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

The Fondation: música búlgara.- A las 21 en Parque Cívico Berisso, Montevideo entre 9 y 10. La Sociedad Cultural Búlgara Iván Vazov presenta a la reconocida banda búlgara, en el marco de un evento que comenzará a las 18 con bandas locales: 6 Cilindros; Vakeano; Ultra Punch; Monos Sordos y Vino Picante. Además, durante toda la jornada habrá un paseo gastronómico, cervecero y de emprendedores.

Benja Molina Chazarreta + Emanuel Buede.- A las 19 en el playón de 17 y 71, con Nata Guzmán y Lale de Paulis en danza. A la gorra.

Lucas Dorado presenta “El sueño”.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 n52, City Bell.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Zumba con Leo Casas; Comparsa Makumba; DJ José Bosch; Mauricio Polero; Mais Uma y De Una Cumbia. Gratis.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

CINE

Alemania.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con dirección de María Zanetti, en el marco del Select Movil. Gratis.

EXPOSICIONES

Museo del automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

 

