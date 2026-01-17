Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tras 26 años de negociaciones
Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tras 26 años de negociaciones
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
Cuatro mecheras atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción
Alacranes en La Plata: medidas de prevención y cómo actuar frente a una picadura
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
VIDEO. En un super de la Región se hartaron del "ladrón serial" de fernet
VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda y murió una mascota en Villa Argüello
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un acontecimiento calificado como histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron este sábado en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial. Tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.
La ceremonia tuvo lugar en el Teatro San José de Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo sitio donde en 1991 se fundó el Mercosur. El presidente argentino, Javier Milei, participó como testigo de honor y anunció que enviará el documento al Congreso de la Nación en los próximos días para su ratificación durante las sesiones extraordinarias.
El documento fue rubricado por los cancilleres del bloque sudamericano y las máximas autoridades europeas: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.
El acuerdo eliminará aranceles para una vasta gama de productos industriales y agrícolas, facilitando el intercambio entre las dos regiones.
Los líderes europeos destacaron que el pacto busca apuntalar la seguridad económica mutua frente a la inestabilidad global.
Von der Leyen afirmó que "Sudamérica elige integración" y que el pacto envía un mensaje de fortaleza frente al proteccionismo.
LE PUEDE INTERESAR
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Diferencias y ausencias en el escenario
A pesar de la celebración, el acto no estuvo exento de tensiones políticas. La ausencia más notoria fue la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien realizó un acto paralelo en Río de Janeiro el día anterior. Su canciller, Mauro Vieira, representó a la principal economía del bloque.
Durante los discursos, las diferencias ideológicas quedaron expuestas. El presidente argentino agradeció especialmente a su "amiga" Giorgia Meloni (primera ministra de Italia) y celebró la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, elogiando el accionar de Estados Unidos.
António Costa se manifestó a favor de la "soberanía y la integridad territorial" y en contra de la "ley del más fuerte", en lo que se interpretó como un sutil mensaje hacia la administración de Donald Trump, socio político estrecho de Milei.
Además, Milei evitó aplaudir las menciones elogiosas de Santiago Peña hacia Lula da Silva, manteniendo la gélida relación que caracteriza el vínculo bilateral actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí