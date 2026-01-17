Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Berisso. El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle 131, entre 11 y 12, en el barrio Villa Argüello.

Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron pérdidas materiales totales para la familia que habitaba el lugar. A pesar de la violencia del fuego, no se registraron personas heridas, un dato que llevó alivio en medio de la dramática situación.

En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Berisso, que desplegaron los móviles N°28 y N°44 junto a una dotación de 12 efectivos del Cuartel Central. Las tareas se extendieron por varios minutos hasta lograr controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.

Por estas horas, se investigan las causas que originaron el siniestro, mientras la familia damnificada intenta recomponerse tras perder todas sus pertenencias en el incendio.