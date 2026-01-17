Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Alacranes en La Plata: medidas de prevención y cómo actuar frente a una picadura

17 de Enero de 2026 | 14:16

Ante las altas temperaturas en la ciudad, la Municipalidad de La Plata difundió una serie de medidas para evitar la aparición de alacranes dentro del hogar, prevenir su picadura y saber cómo actuar en caso de padecerla.

Según se informó, el calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico, los cuales se alojan en grietas de paredes y debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas.

Asimismo, se detalló que el uso de insecticidas domésticos los expulsa de sus refugios —donde pueden permanecer inmóviles durante meses—, favoreciendo el riesgo de accidentes.

En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda colocar mosquiteros en todas las bocas de desagüe, revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, controlar la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño y evitar caminar descalzo en zonas donde puede haber presencia de alacranes.

Por otro lado, frente a una picadura se aconseja acercarse al hospital más cercano de manera inmediata, mientras que en caso de ver o capturar un ejemplar es importante dar aviso a la Dirección de Zoonosis del Municipio a través del 221 424 4827.

APP ¿ES ARAÑA O ESCORPIÓN? 

El Centro de estudios parasitológicos y de vectores (Cepave) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET desarrolló la app ¿Es araña o escorpión?, que contiene un catálogo con fotos y datos biológicos de las especies de interés sanitario y de algunas que no revisten peligrosidad.

La aplicación resulta útil para la comunidad ya que permite diferenciar arácnidos e identificar si un ejemplar representa un riesgo. Además, cuando una persona encuentra uno, puede tomarle una fotografía, enviarla a través de la plataforma y recibir la evaluación del equipo del laboratorio.

