Alacranes en La Plata: medidas de prevención y cómo actuar frente a una picadura

Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tras 26 años de negociaciones
Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tras 26 años de negociaciones
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
Cuatro mecheras atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción
VIDEO. En un super de la Región se hartaron del "ladrón serial" de fernet
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda y murió una mascota en Villa Argüello
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ante las altas temperaturas en la ciudad, la Municipalidad de La Plata difundió una serie de medidas para evitar la aparición de alacranes dentro del hogar, prevenir su picadura y saber cómo actuar en caso de padecerla.
Según se informó, el calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico, los cuales se alojan en grietas de paredes y debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas.
Asimismo, se detalló que el uso de insecticidas domésticos los expulsa de sus refugios —donde pueden permanecer inmóviles durante meses—, favoreciendo el riesgo de accidentes.
En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda colocar mosquiteros en todas las bocas de desagüe, revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, controlar la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño y evitar caminar descalzo en zonas donde puede haber presencia de alacranes.
Por otro lado, frente a una picadura se aconseja acercarse al hospital más cercano de manera inmediata, mientras que en caso de ver o capturar un ejemplar es importante dar aviso a la Dirección de Zoonosis del Municipio a través del 221 424 4827.
APP ¿ES ARAÑA O ESCORPIÓN?
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa
El Centro de estudios parasitológicos y de vectores (Cepave) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET desarrolló la app ¿Es araña o escorpión?, que contiene un catálogo con fotos y datos biológicos de las especies de interés sanitario y de algunas que no revisten peligrosidad.
La aplicación resulta útil para la comunidad ya que permite diferenciar arácnidos e identificar si un ejemplar representa un riesgo. Además, cuando una persona encuentra uno, puede tomarle una fotografía, enviarla a través de la plataforma y recibir la evaluación del equipo del laboratorio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí