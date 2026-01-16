Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde



Trenes Argentinos comunicó que debido a trabajos de renovación integral de vías, que se efectúan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca estarán limitados entre Constitución y Quilmes, el domingo 18 de enero.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Esta intervención forma parte de una obra de mayor envergadura ejecutada por el Gobierno Nacional que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

Asimismo los trenes que unen Constitución con A. Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley no funcionarán entre las 22 del sábado 17 y las 6 del domingo 18 por trabajos en el sistema de alimentación eléctrica en el cuadro de la estación Temperley.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.