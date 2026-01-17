Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata

Las fuerzas de seguridad platenses iniciaron un protocolo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Joaquín Luppi, un joven de 17 años con TEA (Trastornos del Especto Autista) que se ausentó de su domicilio. La preocupación crece entre sus allegados y los organismos oficiales, quienes coordinan esfuerzos para establecer su ubicación actual tras varios días de incertidumbre.

La denuncia formal fue radicada el viernes 16 de enero en la Comisaría Quinta de la Ciudad. Según el testimonio de su madre, la última vez que compartieron en el hogar, ubicado en las inmediaciones de la zona de 72 y 23, fue durante la noche del miércoles. Alrededor de las 23 horas, ambos se retiraron a descansar con total normalidad, sin imaginar que Joaquín abandonaría la vivienda poco después.

De acuerdo con la presentación judicial, la mujer escuchó a su hijo caminar por su habitación durante la madrugada, estimativamente entre la 1 y las 2 de la mañana. Si bien al despertar cerca de las 8 notó que la puerta de entrada no tenía la llave puesta, no sospechó nada extraño en ese momento. La señal de alerta definitiva se produjo al mediodía, cuando al intentar despertarlo, descubrió que su cuarto estaba vacío y que el joven se había marchado.

La búsqueda inicial fue emprendida por la propia familia, quienes se dirigieron a la terminal de la línea 338 bajo la sospecha de que podría estar viajando, ya que en episodios previos de ausencia solía utilizar el transporte público.

El rastreo se extendió por la localidad de Los Hornos, el centro platense, plazas públicas y la República de los Niños, un sitio que Joaquín había expresado interés en visitar recientemente. Es importante mencionar que en ocasiones anteriores el joven fue hallado por el personal policial al finalizar los recorridos de los colectivos.

Fuentes calificadas el informaron a EL DIA que interviene en el operativo para dar con el joven el Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI La Plata.

En cuanto a su descripción física, Joaquín mide 1,70 metros, pesa aproximadamente 70 kilos y posee una contextura robusta. Es de tez blanca, tiene el cabello castaño oscuro, corto y con rulos, y calza talle 44. Como rasgos particulares, se informó que no tiene tatuajes ni cicatrices visibles. Su condición de salud indica que tiene autismo, no recibe medicación y posee un perfil comunicativo bajo, caracterizándose por ser sumamente tímido y hablar poco con desconocidos.