Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata

Se trata de Joaquín Luppi, de 17 años. Se habría ido de su hogar entre la noche del jueves y la mañana del viernes

Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata
17 de Enero de 2026 | 10:10

Escuchar esta nota

Las fuerzas de seguridad platenses iniciaron un protocolo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Joaquín Luppi, un joven de 17 años con TEA (Trastornos del Especto Autista) que se ausentó de su domicilio. La preocupación crece entre sus allegados y los organismos oficiales, quienes coordinan esfuerzos para establecer su ubicación actual tras varios días de incertidumbre.

La denuncia formal fue radicada el viernes 16 de enero en la Comisaría Quinta de la Ciudad. Según el testimonio de su madre, la última vez que compartieron en el hogar, ubicado en las inmediaciones de la zona de 72 y 23, fue durante la noche del miércoles. Alrededor de las 23 horas, ambos se retiraron a descansar con total normalidad, sin imaginar que Joaquín abandonaría la vivienda poco después.

De acuerdo con la presentación judicial, la mujer escuchó a su hijo caminar por su habitación durante la madrugada, estimativamente entre la 1 y las 2 de la mañana. Si bien al despertar cerca de las 8 notó que la puerta de entrada no tenía la llave puesta, no sospechó nada extraño en ese momento. La señal de alerta definitiva se produjo al mediodía, cuando al intentar despertarlo, descubrió que su cuarto estaba vacío y que el joven se había marchado.

La búsqueda inicial fue emprendida por la propia familia, quienes se dirigieron a la terminal de la línea 338 bajo la sospecha de que podría estar viajando, ya que en episodios previos de ausencia solía utilizar el transporte público. 

El rastreo se extendió por la localidad de Los Hornos, el centro platense, plazas públicas y la República de los Niños, un sitio que Joaquín había expresado interés en visitar recientemente. Es importante mencionar que en ocasiones anteriores el joven fue hallado por el personal policial al finalizar los recorridos de los colectivos.

LE PUEDE INTERESAR

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

LE PUEDE INTERESAR

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello

Fuentes calificadas el informaron a EL DIA que interviene en el operativo para dar con el joven el Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI La Plata.

En cuanto a su descripción física, Joaquín mide 1,70 metros, pesa aproximadamente 70 kilos y posee una contextura robusta. Es de tez blanca, tiene el cabello castaño oscuro, corto y con rulos, y calza talle 44. Como rasgos particulares, se informó que no tiene tatuajes ni cicatrices visibles. Su condición de salud indica que tiene autismo, no recibe medicación y posee un perfil comunicativo bajo, caracterizándose por ser sumamente tímido y hablar poco con desconocidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Desde España aseguran interés por Amondarain

Horacio Rumbo

Gimnasia paró a los titulares y ganó el primer amistoso de este sábado ante Agropecuario

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
Últimas noticias de Policiales

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello

Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos

Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Deportes
Gimnasia paró a los titulares y ganó el primer amistoso de este sábado ante Agropecuario
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
La Ciudad
Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
La UNLP, protagonista de una misión histórica: un satélite argentino viajará rumbo a la Luna
Los números de este sábado de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Espectáculos
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla