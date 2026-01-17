Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata

Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
Gimnasia paró a los titulares y ganó el primer amistoso de este sábado ante Agropecuario
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
La UNLP, protagonista de una misión histórica: un satélite argentino viajará rumbo a la Luna
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Los números de este sábado de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de Joaquín Luppi, de 17 años. Se habría ido de su hogar entre la noche del jueves y la mañana del viernes
Escuchar esta nota
Las fuerzas de seguridad platenses iniciaron un protocolo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Joaquín Luppi, un joven de 17 años con TEA (Trastornos del Especto Autista) que se ausentó de su domicilio. La preocupación crece entre sus allegados y los organismos oficiales, quienes coordinan esfuerzos para establecer su ubicación actual tras varios días de incertidumbre.
La denuncia formal fue radicada el viernes 16 de enero en la Comisaría Quinta de la Ciudad. Según el testimonio de su madre, la última vez que compartieron en el hogar, ubicado en las inmediaciones de la zona de 72 y 23, fue durante la noche del miércoles. Alrededor de las 23 horas, ambos se retiraron a descansar con total normalidad, sin imaginar que Joaquín abandonaría la vivienda poco después.
De acuerdo con la presentación judicial, la mujer escuchó a su hijo caminar por su habitación durante la madrugada, estimativamente entre la 1 y las 2 de la mañana. Si bien al despertar cerca de las 8 notó que la puerta de entrada no tenía la llave puesta, no sospechó nada extraño en ese momento. La señal de alerta definitiva se produjo al mediodía, cuando al intentar despertarlo, descubrió que su cuarto estaba vacío y que el joven se había marchado.
La búsqueda inicial fue emprendida por la propia familia, quienes se dirigieron a la terminal de la línea 338 bajo la sospecha de que podría estar viajando, ya que en episodios previos de ausencia solía utilizar el transporte público.
El rastreo se extendió por la localidad de Los Hornos, el centro platense, plazas públicas y la República de los Niños, un sitio que Joaquín había expresado interés en visitar recientemente. Es importante mencionar que en ocasiones anteriores el joven fue hallado por el personal policial al finalizar los recorridos de los colectivos.
LE PUEDE INTERESAR
Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet
LE PUEDE INTERESAR
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Argüello
Fuentes calificadas el informaron a EL DIA que interviene en el operativo para dar con el joven el Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI La Plata.
En cuanto a su descripción física, Joaquín mide 1,70 metros, pesa aproximadamente 70 kilos y posee una contextura robusta. Es de tez blanca, tiene el cabello castaño oscuro, corto y con rulos, y calza talle 44. Como rasgos particulares, se informó que no tiene tatuajes ni cicatrices visibles. Su condición de salud indica que tiene autismo, no recibe medicación y posee un perfil comunicativo bajo, caracterizándose por ser sumamente tímido y hablar poco con desconocidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí