La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

Un grave episodio de violencia se registró en La Plata, donde un hombre de 78 años fue aprehendido tras efectuar disparos con un arma de fuego contra su vecino, luego de haber proferido amenazas y expresiones obscenas dirigidas a una menor de edad.
El hecho ocurrió el 14 de enero, cerca de las 19, en una vivienda ubicada en calle 159 entre 518 y 519 de Melchor Romero, y derivó en un allanamiento con resultado positivo realizado por personal policial de la Comisaría 14ª y el GTO de la EPDS La Plata.
Según la denuncia de la víctima, al momento de regresar a su domicilio junto a su esposa y su hija menor, pasaron frente a la vivienda de su vecino González Duarte Natalicio, de nacionalidad paraguaya, quien comenzó a vociferar insultos y frases de alto contenido sexual hacia la adolescente, entre ellas: “Mamita, te voy a partir toda”, repetidas en varias oportunidades.
Ante esta situación, la familia ingresó rápidamente a su casa y el denunciante volvió sobre sus pasos para increpar al agresor. Tras un breve intercambio verbal, el acusado ingresó a su vivienda y regresó armado con un revólver, efectuando tres disparos en dirección al cuerpo del vecino sin llegar a herirlo. Luego del ataque, la víctima logró resguardarse en su domicilio.
A partir de la denuncia, la Justicia ordenó un registro domiciliario y secuestro, que se concretó con la detención del acusado y el hallazgo del arma utilizada en el hecho.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 38 Special, sin marca visible, con cachas de madera y seis proyectiles intactos en el tambor, 22 municiones calibre 38, dos vainas servidas del mismo calibre.
El detenido fue identificado como G.D.N., de 78 años, jubilado, domiciliado en el mismo lugar del hecho. La causa fue caratulada como “Abuso de armas agravado y exhibiciones obscenas” y quedó a cargo de la UFIJ N°16 del Departamento Judicial La Plata.
El fiscal interviniente convalidó lo actuado por el personal policial y dispuso la remisión de las actuaciones y del aprehendido para la primera audiencia judicial.
