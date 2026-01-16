Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Policiales

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire
16 de Enero de 2026 | 18:47

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia se registró en La Plata, donde un hombre de 78 años fue aprehendido tras efectuar disparos con un arma de fuego contra su vecino, luego de haber proferido amenazas y expresiones obscenas dirigidas a una menor de edad.

El hecho ocurrió el 14 de enero, cerca de las 19, en una vivienda ubicada en calle 159 entre 518 y 519 de Melchor Romero, y derivó en un allanamiento con resultado positivo realizado por personal policial de la Comisaría 14ª y el GTO de la EPDS La Plata.

Según la denuncia de la víctima, al momento de regresar a su domicilio junto a su esposa y su hija menor, pasaron frente a la vivienda de su vecino González Duarte Natalicio, de nacionalidad paraguaya, quien comenzó a vociferar insultos y frases de alto contenido sexual hacia la adolescente, entre ellas: “Mamita, te voy a partir toda”, repetidas en varias oportunidades.

Ante esta situación, la familia ingresó rápidamente a su casa y el denunciante volvió sobre sus pasos para increpar al agresor. Tras un breve intercambio verbal, el acusado ingresó a su vivienda y regresó armado con un revólver, efectuando tres disparos en dirección al cuerpo del vecino sin llegar a herirlo. Luego del ataque, la víctima logró resguardarse en su domicilio.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó un registro domiciliario y secuestro, que se concretó con la detención del acusado y el hallazgo del arma utilizada en el hecho.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 38 Special, sin marca visible, con cachas de madera y seis proyectiles intactos en el tambor, 22 municiones calibre 38, dos vainas servidas del mismo calibre.

LE PUEDE INTERESAR

Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero

LE PUEDE INTERESAR

Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado

El detenido fue identificado como G.D.N., de 78 años, jubilado, domiciliado en el mismo lugar del hecho. La causa fue caratulada como “Abuso de armas agravado y exhibiciones obscenas” y quedó a cargo de la UFIJ N°16 del Departamento Judicial La Plata.

El fiscal interviniente convalidó lo actuado por el personal policial y dispuso la remisión de las actuaciones y del aprehendido para la primera audiencia judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de Policiales

Horror en un hotel de Recoleta: una mujer y su hijo de siete años aparecieron muertos en una habitación

Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento

Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero

Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Información General
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Aumento a docentes: uno de los gremios rechazó la oferta de la Provincia
Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata
Libros para el verano en La Plata: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
Espectáculos
Descansada mundial: hasta Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Deportes
Estudiantes podría perder otra de sus jóvenes promesas
Abierto para el público: el Lobo cierra la pretemporada con otro amistoso en Abasto
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla