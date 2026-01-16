El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutan de sus últimos días de descanso en Rosario antes de emprender el regreso a Miami, donde retomarán sus rutinas habituales. Bajo el intenso calor del verano argentino, la pareja decidió abrir una ventana a la intimidad de su descanso con un romántico posteo que rápidamente conquistó a sus seguidores.

Antonela compartió una serie de imágenes desde la pileta de su casa y acompañó la publicación con un mensaje tan simple como contundente: un emoji de corazón. La primera postal terminó de sellar el gesto de amor, al mostrar un abrazo cómplice junto a Lionel Messi, quien no tardó en responder en los comentarios con dos fueguitos y un corazón. Además, la rosarina sumó otras tres postales del día de sol que disfrutaron en su ciudad natal junto a sus casi 40 millones de seguidores en Instagram. “Bomba sos”, le escribió Sofía Balbi, pareja del futbolista uruguayo Luis Suárez.

La familia Messi llegó al país el pasado 17 de diciembre de 2025 para pasar las fiestas y las vacaciones rodeados de familiares y amigos. En Año Nuevo, el capitán de la Selección argentina compartió una imagen junto a sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7), con un mensaje cargado de buenos deseos: “¡Feliz 2026! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”. Días antes, Antonela había mostrado los preparativos de la mesa navideña y los looks elegidos para Nochebuena, mientras que Messi saludó a sus seguidores con un simple “¡Feliz Navidad!”.

Más allá de esos momentos compartidos en redes sociales, Messi y Roccuzzo optaron por un perfil bajo durante gran parte de sus vacaciones, disfrutando de la tranquilidad de su casa en Rosario. Recién en las últimas horas, y a modo de despedida antes de partir a Miami, decidieron volver a compartir un fragmento de su intimidad familiar.

En medio de estos días calmos en Argentina, también trascendió el encuentro que el astro rosarino mantuvo con el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni. La reunión se conoció de manera casual, luego de que se viralizara una foto del DT oriundo de Pujato en una estación de servicio cercana a la casa de Messi. Scaloni confirmó el encuentro y explicó: “Hablé con varios, no solo con Leo. Tengo intenciones de hablar con la mayoría para darles nuestra perspectiva, porque faltan seis meses y está bueno hacerlo ahora. En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, así que no me costaba mucho viajar. Las imágenes me delataron un poquito”.

Así, entre gestos de amor, perfil bajo y charlas de fútbol, Messi y Antonela se despiden de Rosario para encarar un nuevo año en Miami.