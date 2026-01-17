Desde España aseguran interés por Amondarain

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Medio de Sevilla sostienen la información de que Real Betis está tras los pasos del joven mediocampista para reforzar la zona media
Tras su gran rendimiento durante la temporada pasada, el juvenil que cumplió con la etiqueta de joven promesa Mikel Amondarain, llamó la atención de un equipo que milita en la máxima categoría del fútbol español.
En este sentido, según medios de Sevilla, el Real Betis se encuentra tras los pasos del oriundo de Bavio, quien completó un año con 13 partidos, afianzándose en el primer equipo a mediados de 2025.
Por su parte, desde la Institución albirroja aún no confirman acercamientos por el mediocampista. Aunque saben que es una pieza que puede ser transferida en el transcurso de este mercado de pases, no tan solo por su considerable desempeño, sino que también porque el Club necesita vender para acomodar sus arcas y seguir negociando posibles incorporaciones. Pese a esto, saben que si se desprenden de él, será una baja de peso en la estructura inicial de Eduardo Domínguez.
Además, según fuentes cercanas al futbolista le confirmaron a EL DIA, que aún no hubo contacto entre la representación y el Club español. De esta forma se aguarda que en las próximas semanas haya novedades acerca del futuro de Mikel, quien se encuentra trabajando a la par de sus compañeros para el inicio de temporada, que tendrá una agenda cargada para Estudiantes, entre la competencia nacional y continental.
Como informó este matutino en la edición de ayer, el defensor Marcos Rojo está en el radar de Estudiantes. Lo cierto, que para que el jugador se sume al plantel tendrá que ser como futbolista libre.
Por su parte, el central habló con Gustavo Costas en las últimas horas, para saber que rol ocupará este semestre, se esperan novedades durante el fin de semana.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
