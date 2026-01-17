Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con ascenso de la temperatura aunque con desmejoramiento y probabilidad de tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó cielo algo nublado a parcialmente nublado hacia la tarde, con probabilidad (40%) de tormentas aisladas hacia la noche. Se espera además vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32 grados.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas en la madrugada, en tanto que se espera cielo parcialmente nublado para el resto del día y temperaturas que se ubicarán entre los 16 y 26 grados.