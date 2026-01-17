Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima

La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
17 de Enero de 2026 | 14:23

Eduardo Feinmann protagonizó una fuerte controversia en redes sociales al cuestionar públicamente, en menos de 24 horas, a dos reconocidos meteorólogos. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el conductor lanzó duras críticas contra Matías Bertolotti y José Bianco, a partir de distintos clips televisivos que se viralizaron y generaron un intenso debate público.

El primer cruce tuvo como protagonista a Bertolotti, luego de un intercambio que el meteorólogo mantuvo en vivo con Santiago do Rego durante la mañana del martes en TN, en el marco de una discusión sobre la relocalización de carpinchos en Nordelta. En ese contexto, Bertolotti afirmó: “Esta situación es una comedia. No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer”.

Feinmann replicó el fragmento del programa en sus redes y apuntó con dureza contra el profesional: “Este @mati_bertolotti no para de ser idiota. ¡Por Dios!”, escribió, y agregó: “Dedicate a dar bien el pronóstico, que bastante mal lo hacés”.

La respuesta de Bertolotti no tardó en llegar. A través de su cuenta, contestó en mayúsculas: “Miren al gran periodista, al que dicen que te trata bien”.

Luego añadió: “Podés estar o no de acuerdo con lo que uno dice, ahora ¿decirlo y tratar a alguien así por una simple discusión productiva al aire? Sabés qué, ‘Edu’, no estoy a tu altura. Te deseo lo mejor y perdón por errar pronósticos”.

Más tarde, un usuario que se presentó como biólogo respaldó públicamente la postura de Bertolotti sobre el traslado de carpinchos y citó a Feinmann con un mensaje breve: “Mirá @edufeiok, aprendé”.

El segundo cruce, por el Servicio Meteorológico Nacional

La segunda polémica se desató este miércoles, cuando Feinmann salió al cruce del meteorólogo José Bianco por sus cuestionamientos a los cambios impulsados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El conductor reaccionó a las críticas de Bianco sobre la posible designación de Antonio José Mauad al frente del organismo, un militar retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, sin formación específica en meteorología.

En diálogo con Urbana Play, Bianco había señalado:
“Se está dando una situación muy rara en el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, el director no es meteorólogo. ¿Tiene razón de ser? No. Y contradice el estatuto del Servicio Meteorológico Nacional”.
Además, remarcó que para ocupar ese cargo se requiere una carrera afín o estudios en ciencias de la atmósfera.

Feinmann respondió con un mensaje contundente en X:
“José Bianco, no te equivoques. Estás defendiendo un SMN corrupto, que no quiere cambios. Es un nido de corrupción de la era K. Un SMN ineficiente”.

Acto seguido, el periodista publicó un extenso mensaje destacando la trayectoria de Mauad. “Antonio José Mauad es un comodoro retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, reconocido por su servicio como piloto del Escuadrón Canberra de la Fuerza Aérea Argentina, participando en misiones ofensivas en 1982 y siendo condecorado por su valor en combate”, escribió.

Feinmann detalló además que Mauad fue instructor de vuelo, edecán presidencial de Carlos Menem, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea y jefe de Planificación Logística de la Fuerza Aérea. También indicó que posee un máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid, y que se desempeñó como agregado aéreo y de Defensa en Europa.

“El llegará a conducirlo. Va a terminar con la corrupción”, concluyó Feinmann, profundizando así una polémica que sigue sumando repercusiones en redes y en el ámbito mediático.

Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata

