"Transfóbico" y "cerebro de mono": Maxi López, envuelto en otro escándalo, ahora, con Flor de la V

Maxi López está viviendo en carne propia el precio de la exposición. En muy poco tiempo pasó de ser una figura "simpática" en un programa de cocina que se caracteriza por la edición, a tener todos los días un micrófono disponible para opinar de cualquier tema... y está haciendo agua. A días de haber quedado en offside tras decir, medio en broma medio en serio, que había pedido adelantar la cesárea de su hijo, el ex futbolista volvió a generar polémica. ¿Qué pasó?
En medio del programa de streaming en el que participa en Olga, le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría y, tras pensarlo durante algunos segundos, contestó: "A Florencia de la V". Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo en las redes, en donde lo tildaron de "transfóbico". Incluso algunos periodistas, como Fernanda Iglesias, fueron por más y lo trataron de tener un "cerebro de mono". Sin embargo, la propia protagonista le bajó los decibeles al escándalo.
Flor de la V aprovechó el inicio de su programa "Los Profesionales de siempre" para referirse a la reciente polémica en la que se vio involucrada: “Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención".
De todas formas, celebró que el desafortunado comentario no haya pasado por alto en la sociedad: "Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”.
Aunque, luego buscó desligar de la culpa al ex futbolista: "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”.
Por último, agradeció el apoyo masivo que recibió en redes: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.
