Crecen las quejas vecinales por los cierres de accesos al Cementerio de La Plata: la respuesta de la Municipalidad

Vecinos de La Plata se contactaron con EL DIA para manifestar su malestar por el cierre de varios accesos al cementerio local, una medida que, aseguran, les impide o dificulta llegar hasta las sepulturas de sus familiares, especialmente a personas mayores o con movilidad reducida.

El reclamo apunta a que los portones clausurados obligan a realizar recorridos más largos y poco accesibles, generando una situación que consideran injusta y evitable.

Desde la Municipalidad explicaron a este medio que el cierre de los accesos responde a razones de seguridad, con el objetivo de prevenir robos dentro del predio. “Sí, se cerraron los portones por razones de seguridad, para prevenir robos”, indicaron fuentes comunales a EL DIA, y confirmaron que la medida se ampliará a otros ingresos.

Según detallaron, también se cerrarán los accesos ubicados en la morgue y en 133 y 76, y quedarán habilitados únicamente los portones de 137 y 73, 133 y 73 y 31 y 74. Además, informaron que se instalaron cámaras de seguridad en todo el perímetro del cementerio como parte del refuerzo preventivo.

Mientras tanto, los vecinos reclaman "que se revise la decisión o que se implementen alternativas que garanticen el acceso, especialmente en fechas sensibles", y piden que "la seguridad no implique dejar afuera a quienes solo buscamos visitar a nuestros familiares difuntos".