Murió la cantante y actriz Marikena Monti

La reconocida cantante y actriz Marikena Monti falleció en la mañana de este 17 enero, a los 82 años, según comunicó la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo que el panorama artístico se encuentra de luto tras la pérdida de una de las voces emblemáticas del café concert porteño.
La multifacética artista falleció en horas de la mañana y el secretario de cultura, Leonardo Cifelli, confirmó la lamentable noticia: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte”.
El funcionario destacó una trayectoria plasmada en valentía y compromiso: “Honró la cultura nacional con cada interpretación, con cada escenario y con cada gesto, y se convirtió en un referente indiscutido para generaciones de artistas y públicos. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre".
Monti nació el 22 de mayo de 1943, en la localidad santafesina de Casilda, pero con más de cincuenta años de trayectoria se ganó el respeto del público federal y se convirtió en una referente de la música, el cine, el teatro y la televisión.
Marikena fue reconocida como una de las voces en la escena del café concert porteño de los años 60 y 70, especialmente del Instituto Di Tella y La Botica del Ángel, con la canción francesa como marca registrada gracias a la interpretación de autores como Jacques Brel con una intensidad dramática poco habitual para la época.
En 1972, la artista integró el espectáculo “Tres mujeres para el show”, junto a Susana Rinaldi y Amelita Baltar. El espectáculo les otorgó gran visibilidad por reunir a las tres voces femeninas más fuertes de la época, lo que se convirtió en una experiencia artística en sí misma.
Dos años después, realizó e interpretó la canción “La Mary”, cortina musical de la película homónima de Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez. Pero ese fue el inicio de su trayectoria en el séptimo arte, ya que en 1980 participó del film “Comedia rota” y en 1988 de “Conviviendo con la muerte”.
En la pantalla chica formó parte de los ciclos “Botica de Tango” y “Sábados circulares”, además de una amplia trayectoria sobre las tablas con obras como “Secretos a cuatro voces”, que fue nominada a premios ACE y “Retrato en blanco y negro”, que recibió una nominación al ACE, fue destacada en el circuito porteño y se llevó el galardón Florencio Sánchez en 2007.
Pero el reconocimiento no fue sólo nacional y cruzó la frontera cuando fue invitada al Festival des Allumées en Francia, en 1992 y llevó adelante espectáculos en París, Nueva York, Toronto y Montreal. Así como en 1997 concretó una gira por Alemania.
Su discografía más emblemática inició en 1970 con “Libertad mi amor”, pasó por “Canciones con rimel” y “Por amor” en 1997, “Libre” y “Retrato en blanco y negro” de 2007 y “Alfonsina, hoy” en 2017.
En marzo de 2021 Marikena hizo un repaso por sus grandes momentos en Radio Rivadavia y reconoció: “Vas enriqueciendo con la vida lo que haces, la interpretación es difícil, lleva años y se alimenta de lo que uno vive”.
En la misma entrevista recordó el significado de pasearse por las tablas sin zapatos: “La idea de salir con el vestido negro y en patas era como un grito de libertad. Todo en este mundo, independientemente de la vida cotidiana, está aparte donde hay otras sensaciones”.
