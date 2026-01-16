La bachata y la salsa copan las plazas del centro de La Plata con clases y animaciones

Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Las plazas del centro platense ahora tienen otra banda sonora. Donde domina el ruido del tránsito, hoy suenan bongós, palmas y guitarras caribeñas. Ritmos como bachata y salsa se bailan a cielo abierto y convocan a decenas de personas que llegan solas, en pareja, con amigos o en familia. No parece una moda pasajera: es un fenómeno en expansión que combina clases públicas, encuentros recreativos y una comunidad que crece semana a semana.
Uno de los ejemplos más visibles es el trabajo que llevan adelante Jorge López y Camila Chiabrando, profesores de danza que desde el año pasado dictan clases abiertas en plazas del centro, específicamente en Plaza Italia. “Las clases son para todo el público, todos son bienvenidos a sumarse y pasarla bien mientras aprenden a bailar”, explican.
La propuesta no está segmentada por edad sino por nivel. Hay clases para principiantes e intermedios en distintos días y horarios, lo que permite que se acerque tanto quien nunca bailó como quien busca perfeccionarse. Durante enero, por ejemplo, ofrecen encuentros de lunes, martes y viernes con combinaciones de salsa y bachata, siempre al atardecer, cuando baja un poco el calor y la plaza se vuelve un espacio amable para quedarse.
La convocatoria se da, en gran parte, por redes sociales —especialmente Instagram—, pero el factor sorpresa sigue siendo clave: “La gente pasa, nos ve bailar y pregunta o directamente se suma a la clase”, cuentan. Vecinos, turistas, curiosos: la plaza funciona como vidriera y como punto de encuentro. A eso se suma el boca en boca y una comunidad de WhatsApp que ya supera las 50 personas, con asistentes fijos y otros que se acomodan según sus tiempos.
Más allá del aprendizaje técnico, López y Chiabrando destacan el costado humano. Promueven un clima distendido, con humor y baile constante, y fomentan la vida social del grupo: salidas nocturnas, meriendas, cenas o escapadas improvisadas a Punta Lara con un parlante de por medio. “Todo se disfruta más cuando el grupo es unido”, aseguran. Para ellos, bailar no es solo moverse: es despejar la mente, renovar energía y crear lazos.
En ese entramado más amplio del baile al aire libre aparece también la mirada de Marcelo Carril, profesor y referente del ambiente platense desde hace más de una década. Carril recuerda que los encuentros en plazas no son nuevos: “Así como antes en Plaza Italia se bailaba folklore los domingos, hoy en Plaza Belgrano se baila salsa y bachata”. Allí, todos los domingos desde hace años, se arma una gran movida recreativa, sin fines de lucro, que comienza alrededor de las cuatro y media de la tarde y se extiende hasta la noche. Familias enteras, bailarines de distintas escuelas y público en general se reúnen simplemente para bailar.
Ese espíritu abierto y comunitario es el que impulsa “Karlitos” Cerdán, junto a Lele y Gusty, con La Plaza de Baile, uno de las animaciones más sorprendentes de la región. “Lo pienso como un espacio neutral, un oasis para el bailador, sin banderas de escuelas ni ideologías”, explica. El proyecto, sin fines de lucro y sostenido “a pulmón y desde el corazón”, reúne a profesores invitados, DJs de La Plata, el Conurbano y Capital Federal, y apuesta a la inclusión a través del baile.
La Plaza de Baile tiene su cita fija todos los domingos en Plaza Belgrano y, según la época del año, adapta sus horarios: de 18 a 22 en verano; más temprano en invierno. Además, ya recorrió otros espacios emblemáticos como Plaza San Martín, el Pasaje Dardo Rocha o el mirador de Punta Lara, con el apoyo de áreas de Cultura y una fuerte difusión en redes.
