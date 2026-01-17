Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María

El presidente co-protagonizó la noche de la edición 60° del histórico festival y la popstar no dudó en dejarle un comentario.

El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
17 de Enero de 2026 | 11:32

Los cruces entre el Presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito sumó un nuevo capítulo con un mensaje abierto a múltiples interpretaciones por parte de la intérprete, tras la participación del mandatario en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

Según la publicación en redes sociales a la que tuvo acceso EL DÍA, la cantante se hizo eco del video en donde el jefe de Estado ingresó al anfiteatro José Hernández, mientras el Chaqueño Palavecino iniciaba su performance.

Como respuesta, en la red social X, Espósito escribió: “Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”. Así, la multifacética dejó un texto abierto a múltiples interpretaciones, ya sea lineal u objetiva, sarcástica o bien relacionado con su conocido “Qué peligroso. Qué triste”, de las PASO 2023 con Milei a la cabeza.

Lo cierto es que el posteo actual alcanzó los 5300 retweets y casi mil comentarios en cuestión de horas. Un detalle no menor es que la recién comprometida con Pedro Rosemblat realizó la publicación a la 1.56 de la mañana, lo que también fue objeto de debate.

