Policiales

Cuatro mecheras atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción

17 de Enero de 2026 | 13:47

Un comercio del centro de La Plata fue víctima de un robo bajo la modalidad “mechera” durante la tarde del viernes 16 de enero. El hecho ocurrió en un local ubicado en calle 54, entre 9 y 10, donde cuatro mujeres actuaron de manera coordinada y quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar.

Según relató el comerciante damnificado, una de las implicadas ingresó al negocio con una bebé en brazos y se ubicó cerca de la puerta de acceso, cumpliendo presuntamente el rol de “campana”. Mientras tanto, sus cómplices recorrían el interior del local, manipulaban prendas de vestir y escondían ropa debajo de sus vestidos para luego retirarse sin abonar.

El robo se habría producido entre las 18.30 y las 19 horas. Al advertir la situación, el comerciante constató el faltante de una importante cantidad de indumentaria. En el interior del local quedaron varias prendas tiradas en el piso y perchas vacías, lo que evidenció la rapidez con la que se desarrolló el ilícito. En el exterior, otra mujer aguardaba para facilitar la huida del grupo.

Una de las sospechosas fue identificada. El comerciante adelantó que este sábado realizará la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad como prueba. Hasta el momento no se registraron personas detenidas.

En tanto, otros comerciantes de la zona manifestaron su preocupación y advirtieron que las mismas mujeres, que se movilizan en grupo, habrían cometido robos similares en distintos locales del centro platense en los últimos días.

