"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
El acuerdo Mercosur–Unión Europea: apertura gradual, exportaciones y economías regionales
Cayeron las mecheras que atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción
Voraz incendio destruyó por completo una vivienda y murió una mascota en Villa Argüello
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Alacranes en La Plata: medidas de prevención y cómo actuar frente a una picadura
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
"Nos complican la vida": más reclamos por cierres de accesos al Cementerio de La Plata
VIDEO. En un super de la Región se hartaron del "ladrón serial" de fernet
Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata
VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La modelo Marta Fort, hija de Ricardo Fort, atropelló a dos personas en el barrio porteño de Palermo, entre ellos se encuentra una mujer de 89 años que quedó inconsciente.
Según el parte policial, el hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1158, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, donde personal del SAME asistió a las víctimas.
Además de la mujer, un hombre de 31 años tuvo traumatismos leves y fue asistido en el lugar, en cambio, la persona mayor fue derivada al Hospital Rivadavia.
El vehículo involucrado es un BMW e intervino personal de la Policía de la Comuna 14. Testigos en el lugar indicaron que la señora cruzó a mitad de la calle y la influencer no la pudo esquivar.__IP__
Los oficiales consultaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuse que se labren actuaciones bajo la carátula de “lesiones” hacia la hija del empresario, que fue notificada y se retiró del lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí