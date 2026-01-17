Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente

La modelo Marta Fort, hija de Ricardo Fort, atropelló a dos personas en el barrio porteño de Palermo, entre ellos se encuentra una mujer de 89 años que quedó inconsciente.

Según el parte policial, el hecho ocurrió en la calle Migueletes al 1158, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, donde personal del SAME asistió a las víctimas.

Además de la mujer, un hombre de 31 años tuvo traumatismos leves y fue asistido en el lugar, en cambio, la persona mayor fue derivada al Hospital Rivadavia.

El vehículo involucrado es un BMW e intervino personal de la Policía de la Comuna 14. Testigos en el lugar indicaron que la señora cruzó a mitad de la calle y la influencer no la pudo esquivar.__IP__

Los oficiales consultaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuse que se labren actuaciones bajo la carátula de “lesiones” hacia la hija del empresario, que fue notificada y se retiró del lugar.