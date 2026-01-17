Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin

La lluvia trajo alivio al intenso calor, pero tras la tormenta varios vecinos de la Región reportaron, ayer, diferentes cortes en el suministro de agua. En paralelo, usuarios del servicio eléctrico denunciaron que permanecieron hasta 24 horas sin energía y que, en algunos casos, la interrupción se extendió hasta horas de la tarde.

Respecto a la falta de agua, Liliana, vecina de la zona de 47 entre 19 y 20, aseguró: “Estamos sin una gota”, y recordó que el miércoles ya habían sufrido un corte sin previo aviso que continuó hasta el jueves, sin explicaciones por parte de Aguas Bonaerenses (ABSA).

Una situación similar se describió en Villa Castells. “Últimamente solo tenemos un hilo de agua por las tardecitas y las noches, y cortes totales durante el día”, relató Silvia, vecina de 12 y 491, al señalar que ayer “lamentablemente” no fue la excepción. También expresó su malestar con la empresa: “Los operadores no tienen información para brindar al usuario. Es una vergüenza. Ahora debo caminar 15 cuadras para buscar un bidón de agua para beber”.

La problemática también se reportó en un edificio de la zona de 4 entre 71 y 72. “Amanecimos sin una gota de agua. Esperamos que pueda solucionar el inconveniente cuanto antes”, afirmó uno de los damnificados.

Un día entero sin luz

Al mismo tiempo, vecinos de distintos puntos de la Ciudad hicieron llegar su reclamo por la falta de energía eléctrica, con interrupciones que en algunos casos duraron entre 12 y más de 24 horas.

En Villa Elvira, las fallas comenzaron el jueves al mediodía y persistían ayer por la tarde. Norma, vecina de 79 y 117, aseguró que permanecieron más de un día sin luz y sin respuestas por parte de Edelap, lo que derivó en la pérdida de alimentos que se encontraban en la heladera. “Es un desastre. Nadie te da respuestas”, expresó. El problema también alcanzó a la zona de 77 y 118, donde el servicio se interrumpió durante casi 20 horas y volvió a cortarse tras un breve restablecimiento, afectando a varias manzanas del barrio. “Hay familias con bebés y adultos. Estamos desesperados”, se advirtió.

Vecinos de 143 y 68 informaron la falta de energía, al igual que en Los Hornos, donde residentes de 70 y 146 advirtieron que el problema abarcaba un área amplia, comprendida entre las calles 143 y 149 y de 66 a 70. “La cantidad de cortes aumentó notoriamente desde diciembre. Eso sí, las boletas también aumentaron y están pagas”, reclamó un vecino.

También llegaron quejas desde Gonnet, en la zona 507 esquina 12. “Estos cortes están pasando casi todos los días y afecta hasta el Hospital San Roque de Gonnet”, manifestó una vecina.

Por la mañana se reportaron cortes en distintos puntos de las zonas Norte y Oeste del partido, algunos de los cuales se restablecieron. Hubo quejas en City Bell (461 entre 19 y 20 y Camino Centenario), Arturo Seguí (141 y 417), Villa Elisa (4 y 46), Villa Elvira (76 y 116; 80 y 120) y Abasto (202 y 513; 209 y 522).