VIDEO. En un super de Ensenada se hartaron del "ladrón serial" de fernet

El drama de la inseguridad parece no dejar a nadie a salvo. Es que cada día que pasa se conocen nuevas víctimas de robos y ya no son solo para saquear pertenencias o dinero. Por caso, en las últimas horas, un supermercado de Ensenada sufrió, una vez más, el hurto de su mercadería.

Conforme expresaron a EL DIA desde el autoservicio de 124, entre 45 y 46, "este muchacho (por el que se ve en imagen) nos robó el año pasado, lo agarramos recuperando los Fernet robados, hoy volvió de nuevo a robar 4 fernet. Lo atrapamos, recuperamos los fernet y lo echamos otra vez... No es por necesidad ni por hambre... Hartos de estás lacras)".

Según precisaron, "acá es la 2 da vez que entra en nuestra página del súper está el hurto anterior... Y ahora subimos este de hoy...". Y respecto al accionar del atacante, relataron que "entra, se guarda las cosas y sale como si nada... Le sacacamos dos Fernet de la cintura y dos de la mochila...".

Ante la pregunta de este medio sobre si pudieron hacer la denuncia, la respuesta fue tajante: "La denuncia??? No, para qu{e, perdemos más tiempo nosotros en la comisaría que él (por el atacante)... Por qué??? Porque es hurto!.