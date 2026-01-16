Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad

VIDEO. En un super de Ensenada se hartaron del "ladrón serial" de fernet

16 de Enero de 2026 | 21:14

Escuchar esta nota

El drama de la inseguridad parece no dejar a nadie a salvo. Es que cada día que pasa se conocen nuevas víctimas de robos y ya no son solo para saquear pertenencias o dinero. Por caso, en las últimas horas, un supermercado de Ensenada sufrió, una vez más, el hurto de su mercadería. 

Conforme expresaron a EL DIA desde el autoservicio de 124, entre 45 y 46, "este muchacho (por el que se ve en imagen) nos robó el año pasado, lo agarramos recuperando los Fernet robados, hoy volvió de nuevo a robar 4 fernet. Lo atrapamos, recuperamos los fernet y lo echamos otra vez... No es por necesidad ni por hambre... Hartos de estás lacras)".

Según precisaron, "acá es la 2 da vez que entra en nuestra página del súper está el hurto anterior... Y ahora subimos este de hoy...". Y respecto al accionar del atacante, relataron que "entra, se guarda las cosas y sale como si nada... Le sacacamos dos Fernet de la cintura y dos de la mochila...".

Ante la pregunta de este medio sobre si pudieron hacer la denuncia, la respuesta fue tajante: "La denuncia??? No, para qu{e, perdemos más tiempo nosotros en la comisaría que él (por el atacante)... Por qué??? Porque es hurto!.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El acuerdo en paritarias en la Provincia: ¿Cómo es y de qué manera se aplicará el aumento?

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

El acuerdo en paritarias en la Provincia: ¿Cómo es y de qué manera se aplicará el aumento?

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de La Ciudad

Reclamo por los cierres de accesos al Cementerio de La Plata: la respuesta de la Municipalidad

Aumento a docentes: uno de los gremios rechazó la oferta de la Provincia

Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata

Libros para el verano en La Plata: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Información General
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Policiales
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas
Horror en un hotel de Recoleta: una mujer y su hijo de siete años aparecieron muertos en una habitación
Maltrato animal en La Plata: rescataron dos perros en estado deplorable tras un allanamiento
La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire
Deportes
El Lobo tendrá una baja inesperada para el debut en el Apertura
Estudiantes podría perder otra de sus jóvenes promesas
Abierto para el público: el Lobo cierra la pretemporada con otro amistoso en Abasto
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Espectáculos
Descansada mundial: hasta Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla