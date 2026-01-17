Operativos por la caravana de motos: secuestraron más de 25 rodados en La Plata

El mercado de alquileres de oficinas y locales busca su nuevo equilibrio tras la pandemia
El mercado de alquileres de oficinas y locales busca su nuevo equilibrio tras la pandemia
Más de 50 motociclistas circularon a alta velocidad, en contramano y sin respetar semáforos. Hubo ruidos molestos, maniobras peligrosas y al menos 25 motos secuestradas.
Una nueva caravana de motos volvió a recorrer distintos puntos de La Plata durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 17 de enero, generando preocupación y malestar entre vecinos por reiteradas maniobras imprudentes, infracciones graves y ruidos molestos que se extendieron durante varias horas.
Sobre ese hecho, fuentes locales confirmaron el secuestro de al menos 25 motocicletas y señalaron que los controles continuarán en las próximas horas. La caravana fue interceptada y disgregada en distintos sectores de la ciudad, entre ellos 6 y 51, 49 entre 6 y 7, 7 y 50, 8 y 50, Plaza Moreno y Parque Alberti.
Desde el Municipio reiteraron el pedido de colaboración a los vecinos para denunciar este tipo de conductas y advirtieron que se avanzará con sanciones a partir de registros obtenidos por cámaras de vigilancia y denuncias vecinales.
Madrugada ruidosa
Según relataron testigos, más de 50 motocicletas circularon a gran velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, desafiando abiertamente las normas de tránsito. Las situaciones más riesgosas se registraron incluso en zonas céntricas y de alto flujo vehicular, como el cruce de las calles 13 y 40 y las inmediaciones de Plaza Belgrano.
Frentistas de distintos barrios registraron el paso de los motociclistas con sus teléfonos celulares y denunciaron explosiones de escapes libres, picadas improvisadas y maniobras temerarias que pusieron en riesgo a peatones y automovilistas.
Vecinos indicaron que muchos de los conductores provendrían de distritos del conurbano y la región, entre ellos Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Ensenada y Berisso. Además, se advirtió la presencia de menores de edad, motociclistas sin casco, vehículos sin documentación y, en algunos casos, motos con pedido de secuestro o presunta procedencia ilícita.
