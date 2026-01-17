Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Operativos por la caravana de motos: secuestraron más de 25 rodados en La Plata

Más de 50 motociclistas circularon a alta velocidad, en contramano y sin respetar semáforos. Hubo ruidos molestos, maniobras peligrosas y al menos 25 motos secuestradas.

Operativos por la caravana de motos: secuestraron más de 25 rodados en La Plata
17 de Enero de 2026 | 19:29

Escuchar esta nota

Una nueva caravana de motos volvió a recorrer distintos puntos de La Plata durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 17 de enero, generando preocupación y malestar entre vecinos por reiteradas maniobras imprudentes, infracciones graves y ruidos molestos que se extendieron durante varias horas.

Sobre ese hecho, fuentes locales confirmaron el secuestro de al menos 25 motocicletas y señalaron que los controles continuarán en las próximas horas. La caravana fue interceptada y disgregada en distintos sectores de la ciudad, entre ellos 6 y 51, 49 entre 6 y 7, 7 y 50, 8 y 50, Plaza Moreno y Parque Alberti.

Desde el Municipio reiteraron el pedido de colaboración a los vecinos para denunciar este tipo de conductas y advirtieron que se avanzará con sanciones a partir de registros obtenidos por cámaras de vigilancia y denuncias vecinales.

Madrugada ruidosa

Según relataron testigos, más de 50 motocicletas circularon a gran velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, desafiando abiertamente las normas de tránsito. Las situaciones más riesgosas se registraron incluso en zonas céntricas y de alto flujo vehicular, como el cruce de las calles 13 y 40 y las inmediaciones de Plaza Belgrano.

Frentistas de distintos barrios registraron el paso de los motociclistas con sus teléfonos celulares y denunciaron explosiones de escapes libres, picadas improvisadas y maniobras temerarias que pusieron en riesgo a peatones y automovilistas.

LE PUEDE INTERESAR

Allanamientos por un robo en City Bell: secuestraron autopartes y buscan a dos menores

LE PUEDE INTERESAR

Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente

Vecinos indicaron que muchos de los conductores provendrían de distritos del conurbano y la región, entre ellos Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Ensenada y Berisso. Además, se advirtió la presencia de menores de edad, motociclistas sin casco, vehículos sin documentación y, en algunos casos, motos con pedido de secuestro o presunta procedencia ilícita.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Picadas, ruidos molestos y descontrol: la caravana de motos alteró la noche en La Plata
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

EN FOTOS | Gimnasia le ganó los amistosos a Agropecuario: probó un equipo titular y ya piensa en Racing

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Desde España aseguran interés por Amondarain

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Horacio Rumbo
Últimas noticias de Policiales

Allanamientos por un robo en City Bell: secuestraron autopartes y buscan a dos menores

Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente

Cayeron las mecheras que atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
Información General
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Espectáculos
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
Murió la cantante y actriz Marikena Monti
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
Deportes
Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"
Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
En UNO, ya se venden las entradas para Estudiantes vs Ituzaingó en Copa Argentina
El balance de Zaniratto: "Se vieron cosas lindas, de apoco tenemos que ir afinando"
La Ciudad
Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde
El mercado de alquileres de oficinas y locales busca su nuevo equilibrio tras la pandemia
Atención La Plata: alertan por ráfagas de hasta 60 km/h para esta noche y fuerte descenso de la temperatura
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla